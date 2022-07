Las plantas no están sordas

El ambiente de una planta está lleno de sonidos. Los científicos están empezando a averiguar cómo los captan y responden a ellos. Las plantas no están tan sordas como podría parecer. Existe una ciencia bastante nueva, la fitoacústica, que estudia la relación de las plantas con los sonidos, desde cómo los perciben hasta cómo los producen ellas mismas. No tienen oídos ni órganos especializados pero si, al fin y al cabo, el sonido son vibraciones que se propagan por el ambiente ¿por qué no iban a ser capaces de percibirlas?

Desde luego para una planta, ser sensible al sonido tiene ventajas. Pueden conseguir información sobre las condiciones ambientales, la presencia de polinizadores, de herbívoros y de fuentes de agua. A nada que una planta consiguiera captar las vibraciones del sonido, aunque fuese de una forma rudimentaria, se vería favorecida por la selección natural. Por tanto, no es raro pensar que la evolución haya dotado a las plantas de la capacidad de oír. Así que los científicos se han propuesto explorar este mundo.

En 2017, unos investigadores de la Universidad de Australia Occidental, demostraron que las raíces de las plantas son capaces de percibir las vibraciones que generan las corrientes de agua y moverse hasta ellas. Colocaron plantas del guisante en macetas que tenían la base dividida en dos sectores, de manera que la planta podía extender sus raíces hacia un lado u otro. Seguidamente, expusieron a cada planta a un sonido diferente procedente de uno de los sectores: un sonido blanco, agua corriente y una grabación de agua corriente. A partir de aquí solo tuvieron que tener paciencia y esperar.

Las plantas mostraron predilección solo por el sonido que provenía de la corriente de agua natural, ni siquiera se vieron engañadas por la grabación artificial. Curiosamente, cuando la tierra estaba muy húmeda, ya no tenían 'preferencias'. Esto podría explicar por qué es tan frecuente que las raíces de los árboles invadan las tuberías de las ciudades. Simplemente, están oyendo el agua y se sienten atraídas.

Un año más tarde, se publicó otro artículo que demostraba que no solo las raíces pueden ser sensibles al sonido, sino también las flores. Al igual que nosotros salivamos cuando olemos la tortilla de patata, hay flores que aumentan la concentración de azúcar en el néctar cuando 'oyen' el sonido de un polinizador. En este caso, los científicos expusieron a las flores al sonido de una abeja volando y, en tan solo tres minutos, ya se apreciaba una diferencia en el néctar.

Resulta que el sonido que producen las abejas hace vibrar a las flores, así que es posible que los pétalos, además de tener la función de atraer a los polinizadores con sus colores vistosos, también sirvan para captar el sonido. Además, las flores vibran solo ante frecuencias como las que generan los polinizadores, pero no lo hacen con frecuencias más elevadas. Este descubrimiento abre todo un mundo de posibilidades que explorar. Por ejemplo, si el sonido de las abejas ha evolucionado para hacer vibrar mejor a las flores. Desde luego, no se puede negar que la coevolución de las flores y los polinizadores tiene su punto romántico.

Ante estas primeras evidencias es inevitable que nos preguntemos si las plantas pueden 'hablar' entre ellas. Un estudio demostró que emiten más ultrasonidos ante el estrés, como cuando hay sequía o cuando las cortan. Si las plantas vecinas fueran capaces de captar estos ultrasonidos, podrían beneficiarse al tomar medidas al respecto, cerrando los estomas o expresando los genes de resistencia ante herbívoros. El interesante mundo de la fitoacústica solo ha dado sus primeros pasos, pero hay que reconocer que promete bastante.

