Miki Nadal le pide matrimonio a su novia, Helena Aldea

Solo unos meses después de anunciar que volverá a ser padre, el cómico Miki Nadal le ha pedido matrimonio a su actual pareja, Helena Aldea. Nadal compartió el momento en Instagram con una fotografía del feliz momento de la petición y un mensaje en el que, aparte de mucho amor, hay buenas dosis de su característico humor.

"Hoy hace exactamente 2 años y un mes que nos conocimos Helena y yo en StreetXO. Hoy cierra para irse a una nueva ubicación y no podía existir otro sitio mejor y delante de todos nuestros amigos que estuvieron ese día y vuelven a estar hoy con nosotros donde le pida matrimonio para sellar nuestro amor con un anillo y dos croquetas de la Pedroche, el mismo nombre con el que nos referimos a la pequeña que está de camino… nuestra croqueta", escribió el humorista aragonés.

"Somos muy felices y creo que se percibe claramente en nuestras caras. Gracias a todos los que os alegráis por nosotros. Os queremos!!!", concluyó, un agradecimiento que casi parece un llamamiento, ya que muchos amigos no dudaron en responder, entre ellos muchos compañeros y excompañeros de los programas ‘Zapeando’ y de ‘Sé lo que hicisteis’. De este modo, escribieron Ángel Martín, Anna Simón, Lorena Castell, Maya Pixelskaya, Boticaria García, Chenoa, Valeria Ros, Roberto Leal, Arturo González Campos...

Y no podía faltar, claro, la propia Cristina Pedroche, a la que Miki cita en su texto y que además fue la que ejerció de celestina de la pareja. "Me muero de amor", dijo la presentadora junto a un buen número de corazones.

Otro que no dejó pasar la oportunidad para felicitar a la pareja ha sido Juanma Castaño, inseparable amigo de Miki desde que coincidieron y ganaron juntos ‘Masterchef Celebrity’. "Vamossssssss!!!! Joder he tenido delante la noticia y no me di ni cuenta!!!!! Viva el amor!!!!", puso Castaño junto a un montón de emojis de felicidad. El periodista estuvo la pasada demana con la pareja en su Gijón natal.

La pareja y la moda

Helena Aldea es de Alicante y, aunque está graduada en Periodismo, tiene su propia empresa de moda. Se trata de la tienda Capriche, fundada junto a su hermana, Ángeles Aldea. Su local físico se encuentra en Alicante, aunque se puede comprar ‘online’ en esta tienda. Caótica by Capriche, bajo el lema ‘La marca de las mujeres que sonríen’, tiene como imagen a Paula Echevarría, Mónica Naranjo o Cristina Pedroche, entre otras, por lo que es fácil ver a las famosas luciendo los conjuntos en Instagram o en la web del comercio.