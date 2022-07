Pon a salvo las fotos y los vídeos del verano con este disco duro que está entre los más vendidos de Amazon (¡y tiene rebaja!)

Ya sea invierno o verano, estemos en casa o de vacaciones, no hay día en el que no usemos un dispositivo tecnológico. Tenemos 'gadgets' que limpian nuestro hogar mientras nosotros disfrutamos de nuestro tiempo libre como los robots aspiradores o las escobas verticales. Pero, también, las consolas, las tabletas o las televisiones 'smart’ son protagonistas de nuestro ocio. Claro, que no todo son ventajas, la tecnología también nos puede dar algún que otro susto. ¿O acaso nunca has perdido las fotografías del móvil, los documentos del ordenador o los datos de la última partida de tu videojuego favorito?

Que desaparezcan las fotos y los vídeos que hemos tomado durante nuestras vacaciones puede ser una tragedia, por eso debemos asegurarnos de tener toda esta información a salvo. También es importante contar memoria suficiente en el móvil para seguir capturando los mejores momentos del verano sin tener que borrar información constantemente para dejar espacio libre. La solución de muchos está en la nube, pero otros prefieren hacer una copia de seguridad en un disco duro. En Heraldo Shopping hemos encontrado rebajados en Amazon varios modelos de Toshiba con conectividad 3.2 y distintas capacidades (de uno a cuatro terabytes) para que elijas el que más te interese. ¿Sabes cuánto cabe en 1 TB? Nosotros sí: más de 4500 horas de vídeo en HD, 3.800 canciones y millón y medio de fotografías.

Este modelo está listo para usarlo con Windows sin necesidad de hacer nada más.

Estos modelos de Toshiba están listos para ser usados con Microsoft Windows sin necesidad de instalar ningún 'software' y, aunque tienen conectividad 3.2, también pueden conectarse a 'hardware' más antiguo como un USB 2.0. Están disponibles en varios precios desde los 39,99 euros del modelo con 1 terabyte de almacenamiento al de 4 TB que cuesta solo 75 euros con la rebaja del 30% en Amazon. Sin embargo, en cuestión de almacenamiento hay otras muchas posibilidades. ¿Quieres ver otros modelos?

La opción de los 'gamers'

Es posible que lo que necesites sea espacio para ampliar la biblioteca de juegos de tu consola. El modelo Canvio Gaming de Toshiba de 4 Terabytes te permitirá guardar hasta 100 juegos y transportarlos de forma fácil para que te puedas llevar tus logros y avatares y conectarlos en otra consola compatible: PlayStation, Xbox o con el PC.

Si buscas más capacidad

¿Estos modelos se te quedan pequeños? Pues aquí tienes un disco duro de Seagate con capacidad para 8 terabytes para que guardes vídeos, juegos, fotos, archivos... todos los datos que necesites. está considerado una verdadera Amazon's Choice y cuesta menos de 185 euros.

Un modelo con gran capacidad: 8 TB y conectividad 3.0.

