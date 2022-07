Laura Ponte pierde la visión de un ojo y espera un trasplante

Laura Ponte no está pasando un buen momento. La modelo ha perdido la vista de un ojo, según ella misma ha confirmado a El Español, y necesita un trasplante para poder recuperarla.

Ponte, de 48 años de edad, sufrió hace unas semanas una perforación en la córnea de un ojo que le provocó la pérdida total de visión en ese ojo y que la ha obligado a pasar por el quirófano, aunque con ello el problema no se ha resuelto.

Ahora, la modelo gallega necesita un trasplante para intentar solucionar el grave problema. "Me imagino que recuperaré la visión. Estoy en superbuenas manos. Me han operado ya y estoy esperando a que se me haga un trasplante".

La operación, llevada a cabo en el Hospital Universitario La Paz (Madrid), logró salvar el agujero de la córnea y ahora acude a revisiones a la espera del trasplante, aunque pese a la desgracia asegura sentirse "muy guapa" e intenta restarle importancia. "No me importa tener un ojo blanquito y cosidito", afirma.

A pesar de que las circunstancias no son las mejores, la también empresaria ha expresado que se siente bien y que afronta su nueva situación de la manera más positiva posible. "No es ninguna broma no ver de un ojo, pero bueno, dentro de lo que cabe hay cosas mucho peores, la verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila, que me viene muy bien", cuenta en su entrevista.