De las gafas de 14.000 valoraciones a las chanclas de 18.000: cinco accesorios playeros que arrasan en Amazon

Estamos en pleno verano y, si no has ido a la playa, seguro que estás pensando en hacerlo. La Costa Dorada es el destino preferido de los aragoneses que tienen en Salou su capital de vacaciones, pero que llenan también localidades cercanas como Cambrils o La Pineda. Las previsiones turísticas para 2022 son mucho mejores que las de las últimas temporadas, pero no solo en Tarragona sino también en la costa valenciana que ha notado como los aragoneses han vuelto a visitar los arenales de Sagunto o Peñíscola.

Queremos volver a ver el mar, sentir la brisa y pasear por la playa. Pero pasar un día de diez en la arena no es tan sencillo como parece si no somos conscientes de todo lo que necesitamos y que va mucho más allá del bañador y la sombrilla. Necesitamos protegernos del sol y mantener alejada la arena. Para conseguirlo contamos con la ayuda de los usuarios de Amazon. Si seguimos sus consejos seguro que tenemos éxito. En Heraldo Shopping hemos seleccionado cinco accesorios muy valorados en el 'ecommerce' que derrochan originalidad y que, además, son económicos para que tu bolsillo no se resienta.

Un capazo, el accesorio irresistible

Los capazos tradicionales son de mimbre, pero hay diseños para todos. Son imprescindibles para transportar nuestros enseres playeros y serán tus compañeros de fatigas durante las vacaciones. Elige un modelo resistente, que, al mismo tiempo, encaje con tu estilo. Si no te gusta que se llene de arena, puedes apostar por un bolso de malla como este de Red Suricata. Pero, los usuarios de Amazon lo tienen claro y apuestan por un modelo de lona con más de 3.000 valoraciones y más de 20 diseños distintos. ¿Cuál es el tuyo?

Con más de 20 modelos, es uno de los preferidos de los usuarios Amazon

El triunfo del modelo panamá

La crema solar es básica para no quemarnos con el sol, pero los fashionistas saben que no hay nada mejor que un sombrero para protegernos del astro rey y completar nuestros looks más estilosos. Además evita arrugas, insolaciones y se ha convertido en un complemento de moda imprescindibles. Pero a la hora de elegir la cosa se complica. Podemos apostar por gorras, pamelas o sombreros según sea nuestro estilo o nuestro presupuesto. El más vendido de Amazon es el clásico Panamá que nunca pasa de moda y que cuesta menos de 19 euros. Un complemento infalible para el verano.

Sombrero Panamá de moda Amazon

Toallas XXL

Las toallas supergrandes son ideales para ir a la playa ya que no necesitamos nada más. Podemos elegir los modelos que por delante son toalla y por detrás un pareo ideal para complementar el bikini. Es un accesorio imprescindible para alejarnos todo lo posible de la arena. En Heraldo Shopping hemos encontrado un modelo de microfibra y secado rápido que nos ha enamorado al igual que a más de 2.500 usuarios.

Toalla de microfibra Amazon

El éxito de las hawaianas

Las chanclas hawaianas son, sin lugar a dudas imprescindibles. Las 'bestseller' de Amazon son unisex y puedes encontrarlas en 15 colores diferentes. El 73% de los más de 18.000 usuarios que las han probado les dan cinco estrellas. "Yo las he comprado varias veces porque me encantan", asegura una cliente de Amazon con compra verificada.

Tienen más de 18.000 valoraciones y son un éxito todos los veranos. Amazon

No, sin mis gafas de sol

Las gafas de sol más vendidas de Amazon tienen nombre propio: se llaman Hawkers y llevan arrasando en ventas varios años. Ya sea para conducir, para tomar el sol en la playa o para un merecido vermú en una terraza, no pueden faltar en nuestra bolsa. Además, están disponibles en más de 20 modelos por poco más de 20 euros. Y cuentan con más de 14.000 valoraciones en Amazon. Ya estás tardando en hacerte con unas.

Las gafas más vendidas del verano. Amazon

