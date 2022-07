Dani Rovira, roto por la muerte de su "amigo del alma": "No te imaginas lo que te voy a echar de menos"

El actor Dani Rovira ha mostrado en infinidad de ocasiones su amor por los animales y en especial por los perros. Derrochando alegría, siempre busca dar un mensaje positivo sobre el cuidado de las mascotas y la responsabilidad de sus dueños al respecto. Pero este martes sorprendió a sus seguidores con un triste mensaje en su cuenta de Instagram. La muerte de su perro Buyo lo ha sumido una honda pena que ha querido compartir en la red social, donde miles de personas han intentado consolarle con mensajes de animo y de condolencia.

"Compañero, hoy me has roto el alma en mil pedazos. Has decidido que ya era el momento de decirnos adiós. Y entre lágrimas te rindo estas palabras", empieza escribiendo el actor en un mensaje que acompaña con una fotografía del animal.

"No te imaginas lo que te voy a echar de menos. Te llevo tan dentro que es como si me hubieran arrancado un trozo de mi propio cuerpo", sigue y recuerda el día en el que ambos se encontraron por primera vez. "Parece que fue ayer cuando decidimos sacarte de la protectora y darte una oportunidad. Y tú, siempre sin quererlo, me diste la oportunidad a mí", continúa.

"No tengo palabras, no tengo la cabeza para la poesía", reconoce el actor. "Espero hayamos estado a la altura de ti", dice con emoción y recuerda algunos de los momentos vividos. "Ojalá, donde estés ahora, haya millones de pelotas y peluches para destrozar y corretear", como seguro hizo miles de veces en su casa.

Rovira se despide con una bonita declaración de amor. "Te quiero con todo mi ser, mi amigo del alma. Te amo. Formas parte de mi historia y yo de la tuya". Ojalá algún día llegue a ser la persona que tú veías en mí", concluye en su despedida a Buyo, al que califica como su perro y su amor.