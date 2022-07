En forma de guirnalda y solares, estas son las luces de exterior más vendidas de Amazon y solo cuestan 17 euros

Qué lujo que solo una puerta nos separe de un jardín, terraza o patio; de esos que invitan a leer (¡o disfrutar de un audiolibro!), a disfrutar de un desayuno en familia o a practicar el ‘dolce far niente’ que tan pocas veces nos permite la rutina. Un place que no está al alcance de todos que, también, conlleva una responsabilidad (¡e inversiones!): para poder aprovechar estos espacios exteriores hay que acondicionarlos como es debido... ¡empezando por las luces! Y es que, sin una buena iluminación, no habrá plan nocturno (los más organizados, pues es cuando bajan las temperaturas) que podamos llevar a cabo.

Nuestro consejo, si no somos muy manitas, es optar por elementos de fácil instalación que ni si quiera deban ir conectados a la corriente: una opción solar tipo guirnalda para que, después de comprarlo, con ayuda de unos ganchos solo debamos disponerla de la forma más bonita. Este modelo de Amazon, por ejemplo, es una opción fantástica: roza las 3.000 valoraciones, funciona con energía solar y puede ser nuestra por menos de 17 euros; ¡por no hablar del diseño tan bonito que tiene! ¿Quieres que te demos más motivos para conseguir esta guirnalda? ¡Pues sigue leyendo!

Guirnalda de luces solares. Amazon

No es de extrañar que, a día de hoy, este sea el modelo más vendido de Amazon, con ya más de 2.700 valoraciones y rozando las cuatro estrellas. ¿Los motivos principales? Que ofrece una medida de seis metros y medio de largo y 30 bombillas con un diseño esférico pero labrado con detalles en relieve, todo ello por menos de 17 euros. Pero, aún hay más: esta guirnalda pensada para exteriores se alimenta con un panel solar, por lo que se apaga y se enciende automáticamente con hasta 10 horas de autonomía si se ha cargado durante unas ocho. Y, como cabe esperar dada la funcionalidad para la que ha sido fabricada, su diseño es impermeable, por lo que su uso es adecuado para exteriores (o interiores si así lo deseamos).

Cabe destacar, para tranquilidad de aquellos que odian hacer obras en casa, por pequeñas que sean, que estas luces son fáciles de instalar, pues solo hay que disponerlas según nuestros gustos o necesidades y colocar el panel solar en una zona donde pueda cargarse. ¿El lugar ideal? Macetas u otros sitios donde haya tierra, ya que tienen un pincho que se acomodará rápido en este tipo de superficies.

Y, ¡sí! Si no te convence el modelo de luz cálida que hemos seleccionado bajo estas líneas, siempre puedes decantarte por el de luz blanca o por el de bombillas de colores.

