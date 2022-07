Elena Furiase, nieta mayor de Lola Flores e hija de Lolita, acaba de anunciar el nacimiento de Nala, su segunda hija que nació el pasado lunes 4 de julio en una temporada en la que la actriz se encuentra en uno de sus mejores momentos, especialmente personales.

La noticia la ha dado la actriz, a través de su perfil de Instagram, a pesar de haberse mostrado siempre muy recelosa de hablar de su vida personal. En las 'stories' compartidas este jueves, también ha agradecido a sus seguidores el cariño y apoyo recibido.

"El 4 de julio nació nuestra niña tan bonita... Nala. Gracias por vuestros mensajes y estamos felices. ¡Ya somos 4!", ha escrito la que ya era mamá de Noah, su primogénito.

Elena Furiase anuncia el nacimiento de su segundo hijo. Instagram

Tanto el sexo, como el nombre del bebé, se han descubierto en esta publicación, puesto que el matrimonio había evitado rebelar estos datos. La propia actriz ofreció hace unos días el motivo por el que no lo hacía público, pese a saberlo. "No lo quiero decir, porque, hasta que no nazca... A mí me da mucha cosa. Y, si se dice que es niño o niña, ya se le da una vida que, a mí, me da mucho apuro". A la pregunta de si ella prefería uno u otro sexo, Furiase aseguró que le era indiferente.

La nieta de Lola Flores y el músico Gonzalo Sierra ya habían tenido a Noah, que nació en octubre de 2018, con lo que está a punto de cumplir los cuatro años, y que ya es el hermano mayor de Nala.

Según informa la revista 'Cuore', la actriz ha optado por un nombre muy original que, al parecer, tiene orígenes africanos. Nala significa "reina" y también "regalo". No obstante, desde 20minutos señalan que les "suena más por ser el nombre de la protagonista femenina de 'El Rey León'".