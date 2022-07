Falete pierde 30 kilos y se lo cuenta a toda España: "Me comería hasta las paredes"

Falete ha querido mostrar al público su nuevo aspecto, un cambio radical de imagen que ha sorprendido a sus seguidores, porque ha perdido la friolera de 30 kilos. Así lo confiesa esta semana el propio artista a la revista ‘Lecturas’, donde explica con pelos y señales cómo ha sido el proceso.

“Hace año y medio perdí 12 kilos con una nutricionista, después me puse un balón gástrico que me regaló un doctor y perdí otros 16”, explica a la publicación, “Luego seguí comiendo sano. En total he perdido 30 kilos”, cuenta, aunque reconoce que hay días que se “comería hasta las paredes”: “A mí me gusta comer, nací con casi seis kilos, he sido gordo y lo voy a seguir siendo porque eso está en la mente, hay que controlar los impulsos”, insiste.

Para Falete, está claro que todo es cuestión de fuerza de voluntad, pero está seguro que si no puede controlarse, no va a obsesionarse con el tema y dejar que la comida se convierta en algo que dirija su vida o determine su felicidad: “Ahora estoy bien, pero lo mismo el año que viene estoy otra vez como la cría de King Kong”.

Falete, en dos imágenes de su cuenta de Instagram. Falete/Instagram

No es la primera vez que Rafael Ojeda Rojas, el verdadero nombre del artista, tiene problemas con la báscula. “He perdido 40 kilitos en un año y medio”, aseguraba en el programa ‘El Hormiguero’ allá por el año 2015. “Estoy pasando más hambre que un caracol pegado en un cristal”, afirmaba entonces al explicar que se había hecho una lipoescultura. “Te meten unas varillas muy largas y te absorben la grasa hasta donde pueden. A mí me quitaron once litros y medio”, le explicaba a un sorprendido Pablo Motos. “No os sorprendáis, que no soy el único gordo de España”, bromeaba ante el asombro del público. “Después el postoperatorio es reposo, te ponen una faja como si fueses un morcón, que estás embutido y después cerrar el pico que esa es la clave de la lipoescultura”, confesaba.

Entonces dijo haber “ganado en salud, que es lo más importante”. “Tengo veintisiete años y pesaba ciento treinta kilos. He perdido cuarenta en cosa de un año. No hago deporte, llevo una vida muy sedentaria, soy fumador y me dije que algo tenía que hacer si quería llegar a peinar canas. Me mantengo solo haciendo dieta. Lo mío con los kilos siempre ha sido una historia de ida y vuelta”, añadía.

Falete, en una imagen de cuando era pequeño. Falete/Instagram

Porque Falete, nacido en Sevilla el 9 de enero de 1978, siempre ha tenido problemas con la báscula. El cantante padece parálisis braquial, que según él le provocaron al nacer, según revelaba en su día a la revista ‘Diez Minutos’. “Pesé casi seis kilos; mi madre, que sólo tenía 15 años, engordó 45. Me sacaron tirándome del brazo", explicaba.

Ahora, vuelve a lucir tipo con la bata de cola. Y tan contento.