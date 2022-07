El papel higiénico es uno de los productos más vendidos de Amazon: seguro que tú también lo colocas mal

Los primeros días de la pandemia, en marzo de 2020, vimos como el papel higiénico desaparecía de las estanterías de los supermercados por el miedo al desabastecimiento. No corrimos a comprar pan o leche, nos lanzamos a la carrera a llenar los carros de la compra de rollos de papel. Este hecho, que llenó las portadas de los medios, nos abrió los ojos sobre la necesidad de este producto en nuestros hogares. Sin embargo, y aunque es básico en todas las casas, hay pocos que saben cómo colocarlo para evitar que se llene de gérmenes.

¿El papel higiénico debe situarse con el extremo hacia afuera o hacia adentro? Nadie parece ponerse de acuerdo. Hasta la versión inglesa de la Wikipedia incluye una entrada explicando las dos posibilidades. Sin embargo, la ciencia lo tiene claro: la parte que vamos a utilizar primero debe estar sobre el rollo, nunca junto a la pared, para evitar que nuestras manos o el papel la toquen. Así lo explicaba una detallada investigación de la Universidad de Colorado publicada allá por el 2011 que recomendaba también lavarse las manos un mínimo de 20 segundos después de ir al baño para eliminar bien la suciedad y no contaminar los alimentos si los tocamos después, con la consiguiente gastroenteritis.

Ahora que ya sabes colocar correctamente el papel higiénico, puede que hayas descubierto que lo has estado haciendo mal toda la vida y que has arriesgado tu salud y la de tu familia por ignorancia.

