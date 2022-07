¿Bolso o cartera? Así es la apuesta 'mini' de 19 euros que arrasa en Amazon (¡y que vas a querer!)

Móvil, cartera, llaves, mascarilla, gafas de sol... ¡y otras tantas cosas! Antes de salir de casa, la mayoría hacemos un repaso mental y táctil (hay que asegurarse dos veces de que no nos falta nada) para que ningún imprevisto nos estropee el día. Pero, para conseguirlo llevarlo todo encima, debemos armarnos de una mochila, bolso o 'tote bag' donde cargar todo para llevar las manos libres, sin renunciar, por ello, a una solución ligera que nos acabe proporcionando dolor de hombros o, lo que es aún peor, ¡calor! Algo que parece imposible ya comenzado julio y con las altas temperaturas disparadas.

Aunque, todo sea dicho, para Heraldo Shopping no hay nada que no se pueda lograr. Para demostrarlo, hemos buceado en el catálogo de Amazon para dar con una solución cómoda, efectiva, económica y con la que, además, podamos darle un toque a todos nuestros 'looks', y hemos dado con ella. Se trata de un bolso ‘mini’ de 19 euros, disponible en 19 colores para que todos los usuarios encuentren el que más les gusta, con tantos compartimentos como los de una cartera al uso. Más de 2.000 usuarios le han dado el visto bueno al modelo negro, ¿qué opinas tú?

Este bolso está disponible en 19 colores. Amazon

Si bien es cierto que el modelo negro es el favorito de los usuarios de Amazon, este bolsito ‘mini’ está disponible en 19 colores para que podamos escoger el que más nos gusta o interesa, teniendo en cuenta las prendas de nuestro armario. O, por qué no, escogiendo un par e incluyéndolos a nuestra colección para asegurar que siempre tenemos el bolso indicado para cada 'look’.

Pero no solo por la variedad de tonos nos encanta este bolso, tiene mucho más que ofrecer para convencernos de que es el ideal para el día a día. Aunque parece 'min', este accesorio compacto esconde en su interior tres compartimentos diferenciados con cremalleras, y dos de ellos una subdivisión para que podamos organizar mejor nuestras pertenencias. ¡Y todo ello sin ocupar apenas espacio y sin perder de vista la estética que lo hace ideal para cualquier ‘look’!

