TVE cumple 40 años de fidelidad con los encierros de los Sanfermines

Cuatro décadas después de que TVE se animara en 1982 a retransmitir para toda España los encierros de los Sanfermines, la televisión pública inicia una nueva etapa en la cobertura de la fiesta pamplonés con novedades. La más destacada será la presencia de un renovado equipo de presentadores tras la jubilación del histórico Javier Solano, un periodista del centro territorial de Navarra que se convirtió en la voz y la referencia de esta cita anual que reúne a cerca de un 70% de la audiencia a primera hora de la mañana. En su lugar, la cadena confía en un veterano corredor donostiarra, Teo Lázaro Armendáriz, que deja de estar a los pies de los toros para subirse a la cabina de retransmisión de La 1, donde espera aportar su «granito de arena» gracias a su experiencia en el barro.

«Me ha costado tomar la decisión porque esta oportunidad conlleva dejar la calle», confiesa con el corazón dividido el nuevo narrador de los Sanfermines, que explica que ya era un «fiel seguidor» de las retransmisiones de Javier Solano en TVE, a quien conoce personalmente. «He visionado los encierros durante mi infancia y adolescencia. Es parte de mi vida. Cuando bajé a la calle, me atrapó para siempre», señala el corredor, que admite, no obstante, su deseo de estar a la altura de su predecesor. Su objetivo: retransmitir y «transmitir» la emoción de unos encierros que regresan después de dos años de parón por la pandemia.

Junto a Armendáriz estarán Julian Iantzi y Ana Prada para acompañarle en el programa que arrancará poco después de las 7.00 y con el que TVE arropará al encierro. La primera emisión será el próximo miércoles a las 11.00 con la retransmisión en La 1 del 'chupinazo' desde el balcón de la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. «Si en la televisión algo triunfa es la verdad. Traspasa la pantalla. Hay buen rollo y eso se va a notar», dice Iantzi, también presentador de la ETB, que habló con Armendáriz para animarle a aceptar la propuesta de TVE para comentar San Fermín. «Le dije que se viniera por dos motivos: uno, porque así sé que el toro no le iba a pillar; y dos, porque me interesa su visión, porque lo vive. Se autodenomina un friki del encierro. Va a estar sufriendo porque él quiere estar a los pies del toro», desvela.

Para Ana Prada, reportera de 'España directo', será la primera vez que asista a la fiesta de los Sanfermines en Pamplona, aunque reconoce que en su casa siempre se ha encendido la tele a primera hora de la mañana para seguirlos. «Mi hermana me ha echado un cable porque se levantaba cada día para verlos. Lo he mamado desde pequeña en casa y me han gustado. Teo también me ha echado un cable con las ganaderías, etc. Esto es un mundo», revela Prada. «Esto es más que la Champions League. Hacer un 70% de 'share'. Ninguno de los tres vamos a tener más repercusión y audiencia que en este programa. Es un reto y un auténtico bombón», añade, por su parte, Julian Iantzi.

Novedades técnicas

Las fiestas de los Sanfermines regresan a TVE con importantes novedades que también se trasladarán a la parte técnica. Según ha explicado la corporación, se contará con un dispositivo de unas cien personas, con 32 cámaras que seguirán el recorrido de los encierros y un dron que sobrevolará, si se consiguen los permisos municipales, las calles para mostrar «otra visión» de la fiesta. En la web 'rtve.es' habrá la opción de multicámara que permitirá ofrecer hasta nueve señales de forma simultánea y la primera edición del 'Telediario', presentado por Ana Blanco, hará el 7 de julio «un recorrido transmedia» por Pamplona.

«Es nuestra fiesta más internacional. La ciudad se abre al mundo. Sanfermines tiene siempre un público muy fiel, el listón está altísimo, pero queremos enganchar a la gente que no ve habitualmente los encierros. Que se divierta y sienta la emoción», explica Ana Prada, una opinión que comparte Jorge Vázquez, el director del programa. «Hemos hablado con gente de otros lugares, de Asia y de América, y tienen muchas ganas de volver a ver San Fermín. Dos años sin fiesta han sido mucho tiempo. La emoción es de verdad», agrega.

La estatal cede a ETB los derechos para emitir en euskera

Es un «acuerdo de colaboración» entre dos cadenas públicas. Así responde RTVE a la polémica surgida a raíz de la emisión de los tradicionales encierros en ETB, que emitirá en euskera la tradicional cita anual que se celebra en Pamplona a partir del 7 de julio.

La decisión generó cierto malestar en los partidos de la oposición del Congreso. El PP acusó a la corporación pública de haber firmado un convenio «desequilibrado» y «carente de justificación», mientras que su presidente, José Manuel Pérez Tornero, defendió que no se trata de ninguna cesión «ni de ningún regalo», sino de «un intercambio» de contenidos para un canal en euskera, ETB1, «que tiene una escasísima distribución y audiencia», un argumento que también dio la directora de Originales de RTVE, Ana María Bordas, durante la presentación de la cobertura de Sanfermines.