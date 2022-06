Las mejores soluciones individuales para el calor están disponibles en Amazon y cuestan menos de 17 euros

La primera ola de calor de 2022 llegó, incluso, cuando el verano no había comenzado oficialmente. La capital aragonesa, por ejemplo, alcanzó los 43,2 grados, un récord en primavera al que no se llegaba desde 1965. Quinto, por su parte, marcó la máxima temperatura de Aragón, y segunda de toda España, con sus 43,9 grados, tal y como informó este medio. Con este calor no es de extrañar que la apertura de muchas piscinas se adelantara en algunas localidades aragonesas y la venta de aires acondicionados y ventiladores subiera con respecto a otros años. Por eso, ahora que, oficialmente, hemos entrado en el verano, no está de más buscar soluciones individuales, prácticas y económicas para superar lo que, parece, vayan a ser unas vacaciones muy calurosas.

Y, las mejores soluciones individuales, prácticas y económicas son los ventiladores de cuello o de mesa para que te puedas mantener fresco en la oficina o en casa, aunque el resto de compañeros y familiares quieran apagar el aire acondicionado. Trabajar en una oficina o en casa de forma telemática y pasar calor puede conllevar una falta de concentración e, incluso, que nos encontremos mal físicamente. Así que, esta solución de Amazon seguro que te encanta. Se trata de un ventilador de cuello que te deja las manos libres para trabajar y solo te refrescará a ti. Dura 16 horas y se recarga de manera fácil con un simple USB, por lo que es perfecto para este verano.

Sin embargo, si no quieres llevar nada colgado al cuello, desde Heraldo Shopping te recomendamos este otro modelo portátil de mesa, también disponible en Amazon. Es el más vendido del 'ecommerce' y no es de extrañar, ya que es muy potente y no hace casi ruido. Además, el soporte tiene unas gomas antideslizantes para que lo dejes al lado en tu mesa y te olvides. Por último, sus cuatro cuchillas y cabezal proporcionan aire 360 grados.

