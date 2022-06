Lorena Martínez, primera mujer presidenta de una Federación de Caza: "Yo me siento ecologista"

«Eres vomitiva. Ojalá te hagan a ti lo que tú haces a los animales». Lorena Martínez recibe mensajes de odio a diario solo por realizar un trabajo legal dentro de un sector, la caza, que en España es la tercera actividad en número de federados, tras el fútbol y el baloncesto. A sus 32 años, esta ingeniera de montes de Enguera (Valencia), que fue cooperante en Guatemala, se ha convertido en la primera y única mujer de Europa que preside una Federación de Caza, la valenciana. «Los cazadores somos los primeros ecologistas», sostiene.

-La caza es un mundo de hombres. Las mujeres federadas solo son el 1%. ¿Ha escuchado chistecitos machistas?

-Cero. Soporto muchos más ataques de mujeres mal llamadas animalistas diciendo, por ejemplo, que es una vergüenza que una mujer presida una federación de psicópatas.

-¿Cómo le nació la afición?

-Me viene por mi padre. Pero él nunca nos lo impuso. De hecho mi hermano no quiere saber nada de la caza. Pero a mí siempre me han gustado mucho los animales.

-A un animalista le costaría creerlo.

-Y sin embargo la caza contribuye al equilibrio ecológico. Para empezar, está regulada, te dicen el cupo de cada una de las especies cazables. Si no se controla la población de zorros, desaparece la perdiz. Si no se controla la urraca, nos quedamos sin pajarillos frigílidos. Si no se controla la población de jabalíes, pasa lo que el otro día en una playa de Alicante, que salió un jabalí y mordió a una señora. Nosotros no matamos por matar, ni disfrutamos matando.

-¿Quiere decir que sufren?

-Quiero decir que los cazadores se comen lo que cazan. Y si no saben a qué van a destinar la pieza, no la matan. ¿Qué diferencia hay entre una persona que paga por la carne de un animal criado con ganadería extensiva en una dehesa y un cazador que sale un día al monte, mata un conejo y se lo pone en el plato?

-Suelen decir que Disney ha hecho mucho daño...

-El otro día me preguntaron si yo mataría a la madre de Bambi. Y yo digo: si esa madre de Bambi cruzara un día una carretera y provocase un accidente en el que muriera una persona o si esa madre de Bambi es la que se está comiendo tu cosecha, qué harías...

-Habría que preguntárselo a un ecologista anticaza.

-A los cazadores nos gustaría saber qué significa ser ecologista. ¿Es salir al monte, limpiarlo para que no haya incendios, preocuparse de que los animales tengan agua y comida, preocuparse de que se mantenga el equilibrio? Si eso es ser ecologista y animalista, los cazadores somos los primeros. Yo me siento ecologista. Cuido muchísimo el medio.

-Y está en contra de la ley de Ione Belarra.

-Como cazadora, me parece una ley anticaza. Y como ser humano que escucha a los veterinarios me parece que está hecha desde una imposición ideológica sin tener en cuenta el bienestar de los animales.

-¿Qué le han sugerido las imágenes de la cruenta pelea entre un oso y una osa?

-Es un retrato real de lo que es la naturaleza. A mí me dio pena ver cómo se despeñan los osos. Los cazadores tenemos sentimientos. Pero no vivimos en el país de la piruleta. La naturaleza en algunos momentos es cruel. Pero hay cosas peores. Ahora colocan unas jaulas trampa para el jabalí, añadiéndole el estrés de estar en la jaula hasta que van a matarlo. Y todo porque no quieren que se cace.