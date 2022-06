Un modelo de 31.000 valoraciones y otras dos piscinas hinchables de menos de 30 euros que triunfan en Amazon

El verano ya está aquí. Aunque todavía queda una semana para inaugurarlo de forma oficial, la primera ola de calor del año ya ha dejado muy claro que la estación más calurosa se acerca. Ella nos ha hecho ser más conscientes de que, si no teníamos todo preparado para disfrutar de esta temporada, ya va siendo hora de hacerlo. Así, toca probarse el bañador o apostar por incluir uno nuevo en nuestro armario, tener a mano toallas, tumbonas, juguetes de playa (en el caso de disfrutar de unas vacaciones con niños) y, también, poner a punto nuestra terraza para sacarle el máximo partido al verano.

Pero si hay algo que no nos puede faltar en verano es el agua, y no solo en lo que a hidratación se refiere. Las piscinas y el mar se convierten en el refugio de los más calurosos, puesto que estos lugares, junto a la ducha y las estancias con aire acondicionado, son los únicos en los que sobrellevar las altas temperaturas. Las piscinas municipales, que iniciaron su temporada en Zaragoza hace unas semanas, son unas de las favoritas, pero los afortunados que disponen de un espacio exterior adecuado en su hogar también pueden encontrar otras formas de refrescarse: las piscinas hinchables. Estos modelos se convierten en top ventas llegadas estas fechas... ¡y no nos extraña! Son muy prácticas de usar y pueden aliviarnos fácilmente el calor. Bajo estas líneas te mostramos los modelos de Amazon que nos han encantado para que puedas elegir la que más se adapta a ti.

El 'Top 3' de Amazon

El primer modelo que hay que tener en cuenta es este de Intex, uno de los favoritos de Amazon que ya ha superado las 31.300 valoraciones de los usuarios que la han probado. Una buena acogida que le ha valido las cuatro estrellas doradas y la etiqueta ‘Amazon’s Choice’, que certifica su buena relación calidad precio. Y es que por menos de 30 euros podrás disfrutar de un modelo con capacidad de 880 litros y con tapón de vaciado para facilitarnos la tarea.

Es uno de los modelos más buscados y comprados del 'ecommerce'. Amazon

Por la mitad de precio, podemos llevarnos a casa este otro modelo de la misma marca, pero, a diferencia del anterior, tiene capacidad de 90 litros y no tiene sistema de autovaciado. Eso sí, es mullida para que no notemos el suelo, tiene un tamaño adecuado para cualquier espacio y está fabricada de vinilo resistente en colores azul y blanco.

Con gran capacidad, pero en un tamaño reducido. Amazon

Si ninguno de estos modelos te encaja por su tamaño o porque buscas una solución para refrescar a los más pequeños de la casa, tranquilo, en Amazon hemos dado con un modelo de doce euros perfecto. Tan solo levanta 28 centímetros del suelo, por lo que nos resultará muy sencillo tener bajo control a los niños y evitar sustos. Además, cuenta con un diseño veraniego y divertido de piñas de colores.

Es un modelo que encantará a los más pequeños por su diseño. Amazon

