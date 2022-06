Una prueba de equilibrio predice la supervivencia en personas de mediana edad y mayores

La incapacidad de mantenerse de pie sobre una sola pierna durante 10 segundos en adultos mayores está relacionada con un riesgo casi doble de muerte por cualquier causa en los siguientes 10 años, según una investigación publicada en línea en el 'British Journal of Sports Medicine'.

Según los investigadores, esta prueba de equilibrio sencilla y segura podría incluirse en los controles rutinarios de salud de los adultos mayores.

A diferencia de la aptitud aeróbica y la fuerza y flexibilidad musculares, el equilibrio tiende a conservarse razonablemente bien hasta la sexta década de la vida, cuando empieza a decaer con relativa rapidez, señalan los investigadores.

Sin embargo, la evaluación del equilibrio no se incluye de forma rutinaria en los controles de salud de hombres y mujeres de mediana y avanzada edad, posiblemente porque no existe ninguna prueba estandarizada para ello, y hay pocos datos concretos que lo relacionen con resultados clínicos distintos de las caídas, añaden.

Por lo tanto, los investigadores querían averiguar si una prueba de equilibrio podría ser un indicador fiable del riesgo de muerte de una persona por cualquier causa en la próxima década y, como tal, podría merecer ser incluida en los controles de salud rutinarios en la tercera edad.

Los investigadores se basaron en los participantes del estudio de cohortes CLINIMEX Exercise. Este estudio se creó en 1994 para evaluar las asociaciones entre diversas medidas de aptitud física, variables relacionadas con el ejercicio y factores de riesgo cardiovascular convencionales, con la mala salud y la muerte.

El análisis actual incluyó a 1.702 participantes de entre 51 y 75 años (con una media de 61 años) en su primer control, entre febrero de 2009 y diciembre de 2020. Alrededor de dos tercios (68%) eran hombres.

Se tomó el peso y varias medidas del grosor de los pliegues cutáneos, además de la talla de la cintura. También se facilitaron detalles de la historia clínica. Sólo se incluyó a los que tenían una marcha estable.

Como parte del chequeo, se pidió a los participantes que se pusieran de pie sobre una pierna durante 10 segundos sin ningún apoyo adicional.

Para mejorar la estandarización de la prueba, se pidió a los participantes que colocaran la parte delantera del pie libre sobre la parte posterior de la pierna contraria, manteniendo los brazos a los lados y la mirada fija hacia delante. Se permitieron hasta tres intentos con cada pie.

En total, alrededor de 1 de cada 5 (20,5%; 348) participantes no consiguió superar la prueba. La incapacidad para hacerlo aumentó a la par que la edad, duplicándose más o menos en intervalos de 5 años a partir de los 51-55 años.

Las proporciones de los que no pudieron mantenerse de pie sobre una pierna durante 10 segundos fueron: casi el 5% entre los 51-55 años; el 8% entre los 56-60 años; algo menos del 18% entre los 61-65 años; y algo menos del 37% entre los 66-70 años.

Más de la mitad (alrededor del 54%) de las personas de 71 a 75 años no pudieron completar la prueba. En otras palabras, las personas de este grupo de edad tenían más de 11 veces más probabilidades de suspender la prueba que las de 20 años menos.

Durante un periodo medio de seguimiento de 7 años, murieron 123 (7%) personas: cáncer (32%), enfermedades cardiovasculares (30%), enfermedades respiratorias (9%) y complicaciones de COVID-19 (7%).

No hubo tendencias temporales claras en las muertes, ni diferencias en las causas, entre los que pudieron completar la prueba y los que no pudieron hacerlo. Sin embargo, la proporción de muertes entre los que no superaron la prueba fue significativamente mayor: 17,5% frente a 4,5%, lo que refleja una diferencia absoluta de algo menos del 13%.

En general, los que no superaron la prueba tenían peor salud: una mayor proporción eran obesos y/o padecían enfermedades cardíacas, hipertensión arterial y perfiles de grasa en sangre poco saludables. Y la diabetes de tipo 2 era tres veces más frecuente en este grupo: 38% frente a un 13%.

Después de tener en cuenta la edad, el sexo y las enfermedades subyacentes, la incapacidad de mantenerse de pie sin apoyo en una pierna durante 10 segundos se asoció con un aumento del 84% del riesgo de muerte por cualquier causa en la siguiente década.

Se trata de un estudio observacional y, como tal, no puede establecer la causa. Dado que todos los participantes eran brasileños de raza blanca, los resultados podrían no ser más aplicables a otras etnias y naciones, advierten los investigadores.

Además, no se disponía de información sobre factores potencialmente influyentes, como el historial reciente de caídas, los niveles de actividad física, la dieta, el tabaquismo y el uso de fármacos que pueden interferir en el equilibrio.

No obstante, los investigadores concluyen que la prueba de equilibrio de 10 segundos "proporciona información rápida y objetiva al paciente y a los profesionales sanitarios sobre el equilibrio estático", y que la prueba "añade información útil sobre el riesgo de mortalidad en hombres y mujeres de mediana y avanzada edad".