La temporada de playa y piscina queda inaugurada: así es la ropa de baño que triunfa este verano

Atardeceres, playas increíbles, arena blanca... o simplemente un chapuzón en la piscina. El verano ya está aquí y arranca oficialmente la temporada de remojones en estanques, lagos y albercas. Por eso si no tienes lista todavía tu bolsa con los conjuntos de piscina, bañadores y toallas, ¡ya estás tardando!

Para empezar hay que tener claro qué es lo imprescindible para la piscina y la playa. Una crema de protección solar no debe faltar. Y, después, debemos asegurarnos de contar en nuestro armario con varios conjuntos 'swimwear' que aguanten nuestro ritmo de vida veraniego. ¿Por qué no añadir uno de los bikinis o bañadores tendencia esta temporada? Aún estás a tiempo de hacerte con ese modelo que te sienta tan bien. Pero no debes dejar de lado las toallas que acaban día sí, y día también en la lavadora. ¿Lo tienes todo? En el Corte inglés, sí y en Heraldo Shopping te los vamos a enseñar.

Bañadores, bikinis y triquinis de todos los estilos

Bañadores con texturas, trikinis, biquinis marineros y 'color block', así son algunas propuestas El Corte Inglés

¡Di hola al kikoy! Son las estrellas en la playa y piscina. Llegaron hace unos años y han ido sustituyendo a las toallas tradicionales. Diseñados en algodón y rematados con flecos ocupan muy poco. Los estampados y colores de una de sus caras los convierten en accesorios de moda, pero por el otro lado están forrados con tejido de toalla de microfibra. ¡Y puedes encontrarlos desde 25 euros en el Corte Inglés!

Algunas de las propuestas que más nos han gustado El Corte Inglés

Caftán, de la playa a la calle. En época de playa y piscina, junto al bañador y al bikini, no hay nada más cómodo que un vestido, una túnica o un caftán que sea sencillo de poner y quitar y que se pueda llevar por la calle. Los hay largos, cortos, con y sin mangas y nos solucionan un paseo por la playa o una 'cervecita' en el chiringuito. Sus precios varían, pero en El Corte Inglés puedes encontrarlos desde 25 euros.

Propuestas de caftanes El Corte Inglés

