Salou abre al debate ciudadano el proyecto de un tranvía que una toda la Costa Dorada

El proyecto de un tranvía que una toda la Costa Dorada, con un servicio entre Cambrils y Salou por el corredor ferroviario que quedó en desuso en enero del año pasado, y crear una nueva red hasta Vila-seca y hacerlo llegar hasta Tarragona y Reus, es una realidad y ya cuenta con un presupuesto de 160 millones de euros.

Al igual que lo es el Eix Cívic (una remodelación del espacio que ocupa la vía férrea y que atraviesa la ciudad), una revolución urbana de la capital de la Costa Dorada que se llevará a cabo teniendo en cuenta este proyecto del tranvía. Pero los vecinos y comerciantes de la zona que engloba el Eix Cívic quieren tener la última palabra.

El proyecto para el Eix Civic pasa por construir una gran avenida para peatones y servicios paralela a los paseos de la línea de costa, con amplias zonas verdes y arboladas.

El proyecto del tranvía contempla una segunda fase, en la que se prevé llevar el tren hasta la nueva estación de Cambrils y abordar la penetración urbana de la red en Reus y Tarragona, donde hará las funciones de un metro.

Después de que el alcalde de Salou abriera un proceso de diálogo con los propietarios de la zona del Eix Cívic el pasado 1 de junio, la Plataforma por el Transporte Público y la asociación de vecinos y comerciantes de esa misma zona han convocado para este domingo a las 19.00 una charla con el objetivo de abrir a debate ciudadano ambos proyectos.

Además, en mayo ya se llevó a cabo una reunión en la que la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Barenys-Platja de Ponent donde los representantes acordaron hacer una recogida de firmas a finales de junio para presentarlas en la Generalitat.

"Los vecinos del Barrio de la Salud nos merecemos un Eix mucho más cívico y menos urbanístico. El actual proyecto favorece a los futuros ocupantes de los nuevos edificios y perjudica gravemente a los vecinos que hemos soportado históricamente las consecuencias de la falta endémica de infraestructuras, como inundaciones, aislamiento y molestias por la vía, etc. Los vecinos nos merecemos una propuesta auténticamente cívica y esta pasa por no construir nuevos edificios en el Eix Cívic. Los abajo firmantes manifestamos que no queremos edificios en el nuevo Eix Civic", recoge el papel que se ha entregado a los vecinos de la zona.

El próximo 25 de junio, habrá una mesa para información y firmas instalada en la plaza de la Provincia de Salou, informa la asociación.

El proyecto Eix Cívic

El Eix Cívic consiste en la urbanización de las antiguas vías del tren, actualmente sin uso. Será un área ideada con el peatón y el transporte sostenible en el centro de la movilidad -con la excepción de los residentes que deban acceder a sus parkings-. Así, se construirá un carril bici, zonas verdes, espacios de ocio y de descanso, etc. Se diseñará teniendo en cuenta el futuro tranvía del Camp de Tarragona. Se extenderá desde el límite del término municipal con Cambrils hasta la Autovía de Reus -que incorporará dos nuevas rotondas de acceso y salida del núcleo urbano-, en un total de poco menos de 2 kilómetros de longitud y 64.976 metros cuadrados de superficie.