El idioma donde la derecha y la izquierda no existen

Imagina que naces en una cultura donde los conceptos derecha, izquierda, delante y atrás no existen en el lenguaje. En su lugar, para comunicar la dirección en la que se mueve un objeto o su posición respecto a otro, tienes que usar puntos cardinales como norte, sur este y oeste. Sin duda, acabarías desarrollando una orientación espacial privilegiada, como la que tienen algunas personas del noreste de Australia.

El Guugu Yimithirr es el idioma tradicional de una tribu aborigen australiana. Con este nombre tan raro, puede que no te suene de nada, pero a ella le debemos la palabra canguro (‘gangurru’). Como les ocurre a muchos idiomas minoritarios, se está empezando a perder; de hecho, ya solo lo hablan la mitad de los individuos de la tribu. La mayoría viven en la ciudad de Hope Vale, donde se ha empezado a impartir en las escuelas para evitar su desaparición. Esta es una buena iniciativa, no solo por el valor intrínseco que tienen todos los idiomas, sino porque el Guugu Yimithirr tiene una característica que lo hace especial: no existen palabras como izquierda o derecha.

En Guugu Yimithirr, la información espacial se expresa haciendo referencia a algo parecido a los puntos cardinales. Establecen cuatro cuadrantes y, en lugar de puntos, hablan de esquinas. Estas no coinciden exactamente con nuestros puntos cardinales, sino que están ligeramente desplazadas en el sentido de las agujas del reloj. Sus cuatro esquinas son: ‘gungga’ (esquina norte), ‘jiba’ (esquina sur), ‘naga’ (esquina este) y ‘guwa’ (esquina oeste).

Como os podréis imaginar, esto cambia totalmente la forma de hablar. Por ejemplo, para describir que un chico está en frente de un árbol dirían "Javier está justo al norte del árbol", los GPS tendrían que dar indicaciones del tipo: "En el siguiente cruce, gira al suroeste" o para decirle al albañil dónde quieren que ponga el marco de la puerta le pedirían: "Muévelo un poco al sur".

Antes se pensaba que los seres humanos estábamos predispuestos a concebir el espacio de una manera relativa, es decir, siempre en referencia a algo. Por tanto, la descripción de la posición de un objeto siempre se tendría que hacer desde un punto de vista particular. Por ejemplo, usando expresiones como ‘en frente de’, ‘detrás’ o ‘a la izquierda de’. Por supuesto, también tenemos en nuestro lenguaje los puntos cardinales, que hacen una descripción espacial absoluta que no depende del punto de vista, pero no los usamos habitualmente. Gracias a los estudios que se han hecho en esta tribu, sabemos que en cuanto a comunicación espacial se refiere, salirse de la norma es posible.

Asombroso

Los procesos cognitivos más importantes son universales en los seres humanos, pero este caso aporta evidencias de que el lenguaje puede afectar en algunos aspectos a cómo nos desenvolvemos en el mundo. Las personas cuya lengua materna es el Guugu Yimithirr son capaces de identificar constantemente sin esfuerzo dónde se encuentran el norte y el sur. Esto es realmente asombroso. Imagina ir en un coche serpenteando por las calles de una ciudad y no perder en ningún momento la noción del norte.

Hoy en día, todos los que hablan Guugu Yimithirr también hablan inglés y saben que, para comunicarse con gente de otra cultura, tienen que usar el sistema relativo. Qué se le va a hacer, no todos hemos tenido la suerte de adquirir el superpoder de la orientación a través de la lengua.

