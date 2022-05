La periodista María Villalta estudia la huella de 54 realizadoras de televisión

"Yo quería hacer un trabajo de trasfondo feminista sobre dos de los temas que más me atraen, las dos carreras que he estudiado: Documentación y Periodismo. Así me nació mi trabajo sobre las realizadoras de televisión durante la Transición", explica María Villalta (Calamocha, Teruel, 1994), que quería ir más allá de los dos nombres habituales y casi excluyentes de los otros: Pilar Miró y Josefina Molina.

"Mi idea era investigar quién estaba detrás de la cámara y del programa. Y por ello descarté las periodistas o las presentadoras. Me centré en las realizadoras y ayudantes de realización", agrega. Recuerda que, de algún modo, se inspiró en Carmen Agustín, que fue profesora suya y estudió las mujeres fotógrafas. "Acotando, acotando, me centré en la década de 1975 a 1985 y localicé hasta un total de 54 mujeres de las que se sabía poco. Muy poco".

La joven periodista y documentalista buscó entre los anuarios de TVE, luego en los archivos del No-Do, "que está digitalizado", en los boletines oficiales, "donde a veces aparecía un nombre en solitario" o en las redes sociales. "La Ley de Protección de Datos me impidió acceder a los nombres en TVE, pero gracias a Facebook fui contactando con realizadoras o ayudantes. Y luego seguí las pesquisas en Google y así fueron saliendo pequeñas historias. Unos personajes me llevaban a otros", señala.

Una puerta abierta a la luz

Poco a poco le fueron saliendo los nombres. "Pienso en Clara Romay, una realizadora argentina que trabajó aquí y acabó volviéndose a su país. Matilde Fernández Jarrín, una de las más importantes: dirigió ‘La Edad de Oro’, con Paloma Chamorro, y ‘La bola de cristal’, con Alaska. Y pienso en Maruja Callaved, que también fue presentadora. Era de Jaca, nació en 1921 y murió en 2018. Ella realizó los programas culinarios, tuvo un gran éxito con ‘Vamos a la mesa’; era toda una institución. Y Mary Carmen Blanco: se trasladó a Barcelona, a los Estudios Miramar, con su marido José Carlos Garrido y trabajó en la realización con Enrique de las Casas", explica. María Villalta encontró otros nombres como Asunción Chamizo, que realizó la emisión deportiva ‘Antorcha’; Begoña Ramírez, "de la que sé muy poco, pero ‘Telerradio’ hablaba de ellas", o Mary Carmen Yepes, "que empezó como actriz antes de dar el salto a la realización". Y dice más nombres como Lolo Rico, Pilar Olea, Belén Molinero, Laura Díaz, Patricia Ferreira, "que ha hecho varias películas", y así hasta una cincuentena de realizadoras.

María Villalta afirma: "De Pilar Miró y Josefina Molina se sabe casi todo, pero de esas muy poco. He leído libros, monografías, recortes, de todo un poco. Y es muy decepcionante comprobar qué escasa atención han dedicado a las mujeres. Me sucedió algo curioso: di con mucha gente y estaban muy felices. Algunas ya están jubiladas o se están empezando a jubilar. Eran todas grandes personajes a las que les he ido cogiendo cariño. Me decían a veces: “¿Y yo qué he hecho? ¡No he hecho nada! No somos pioneras de nada”. Al menos eso me decían, y a la vez se sentían orgullosas y decían que habían buscado la excelencia. Y yo, sinceramente, tenía otra percepción: algunas querían dirigir cine y este era el camino intermedio". Dirigieron muchos ‘dramáticos’ y otras cosas. "Yo creo que les debemos estar muy agradecidas: nos abrieron la puerta a las que vinimos después".

María Villalta sigue trabajando en sus mujeres. "La experiencia fue de 10 y hace unos días me notificaron que la Universidad de Zaragoza me concedía una mención extraordinaria por ser el mejor TFG del grado de Periodismo", revela la joven turolense.