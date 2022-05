‘El proyecto Adam’: en el año 2050 el ADN ya no es lo que era; como para no rasgarse… las vestiduras

Procedente de 2050, Adam se embarca en una nave temporal para saltar a 2018, rescatar a su amada y evitar que su padre descubra la teoría que en el futuro permitirá viajar en el tiempo. Pero la nave se estropea aterrizando en 2022, en la casa donde vive su yo de 12 años, con quien tendrá que aliarse si quiere completar con éxito su misión.

Encuentra el gazapo científico en este diálogo de la película ‘El proyecto Adam’ (‘The Adam Project’), dirigida por Shawn Levy en 2022, con guion de Jennifer Flackett, Mark Levin, T.S. Nowlin y Jonathan Tropper y con Ryan Reynolds (Adam del futuro), Walker Scobell (Adam del presente), Zoe Saldana (la mujer de Adam del futuro), Jennifer Garner (la madre de Adam), Mark Ruffalo (el padre de Adam y creador del proyecto homólogo) en el reparto.

El diálogo

–Aún no me creo que seas mi yo futuro –dijo el Adam chaval.

–Vale, lo has asimilado bastante rápido, lo cual es un pelín inquietante –reconoció el Adam llegado del futuro.

–¿Qué haces aquí?

–Una misión de rescate. No tendría que haber aterrizado aquí. Mi intención era llegar a 2018. He de volver allí lo antes posible.

-¿A quién pretendías salvar en 2018?– insistió el Adam pequeño.

–¿En serio?

–¿Me dices al menos cómo has llegado hasta aquí?

–Te lo enseñaré –respondió el Adam adulto, y dicho esto pulsó con el dedo una placa que llevaba colgada al cuello (y que en realidad era la llave/mando a distancia para abrir su nave temporal) provocando un destello entre las copas de los árboles. Un destello que… se difuminó de repente.

–¿Qué ha sido eso? –preguntó el pequeño Adam.

–¡Mierda!

–¿Qué?

–Vamos a pasar al plan A. Y ahí es donde entras tú. Las naves temporales, como cualquier tecnología del futuro, se programan con el ADN del usuario. Como estoy herido la nave no me reconoce y no puedo entrar para repararla. Pero adivina quién sí.

Y diciendo esto, le pasó el control remoto a su yo del pasado no tan remoto.

El gazapo

Que la nave no reconozca tu ADN porque (supuestamente) tienes un rasguño sí que es un pelín inquietante…

… Y sospechoso…

…. Además de un sinsentido que deja en muy mal lugar tanto al Adam del futuro como al futuro del que viene Adam. Porque se hace difícil creer que un rasguño en un costado pueda modificar el ADN de las células del pulgar de la mano del lado opuesto. Y porque llevamos años identificando cadáveres, víctimas de guerras pretéritas en nombre de la memoria histórica e incluso restos fósiles de eras pasadas gracias a muestras de ADN. Muchos de ellos con heridas bastantes más graves y profundas que el rasguño que interfiere e impide que la nave reconozca el ADN de Adam como el de su legítimo usuario… si es que realmente lo es. Porque la explicación más sencilla y convincente al cortocircuito que experimenta el vehículo temporal es que el magullado Adam no sea su piloto, sino un mangante.

Al hilo de lo anterior, y dado que ya en otras ocasiones hemos presentado el ADN como la molécula de la vida y lo hemos diseccionado desde un punto de vista genético (su funcionalidad) y bioquímico (su naturaleza, composición y estructura), me va a permitir el lector que, en lugar de un ‘remake’ de un gazapo anterior, aproveche el presente que nos ocupa para contar cómo y cuándo se descubrió -y a quién debemos el hallazgo- que cada individuo tiene una huella genética única y característica que permite identificarnos y, en virtud de ello, cómo y cuándo comenzó a utilizarse en criminología. Que también es una historia de película.

En 1984 el genetista de la Universidad de Leicester Alec Jeffreys, en el marco de sus estudios observó algo sorprendente: al analizar el gen de la mioglobina descubrió pequeños fragmentos de ADN no codificante o ADN ‘basura’ que se repetían múltiples veces dentro de la secuencia genómica. Una ‘anomalía’ que, además, ya había sido observada poco antes en otro gen distinto. Intrigado por ello, Jeffreys constató que el mismo fragmento de ADN estaba desperdigado por todo el genoma. Lo que le llevó a plantear un experimento que iba a revolucionar la ciencia forense.

Preparó una muestra con la secuencia de ADN complementaria al fragmento marcada con una molécula radiactiva, con el propósito de que actuase como sonda para marcar la presencia de dicho fragmento en todo el genoma. Dispuso una muestra del ADN genómico de un individuo en una lámina sobre la que aplicó la muestra con la sonda y, posteriormente, la reveló sobre una placa de rayos X. Al revelar la placa, Jeffreys constató que el patrón de marcas radiactivas que aparecía en la radiografía recordaba a un código de barras genético.

Jeffreys acababa de descubrir lo que él mismo definió como "una huella de ADN específica de cada individuo". Un patrón identificativo que, además, variaba de un individuo a otro en mayor o menor medida dependiendo de su filiación genética, de su vínculo familiar. Y enseguida se dio cuenta del enorme potencial de su novedosa técnica para investigaciones forenses, pruebas de paternidad, etc. Irónicamente, en aquel momento no contempló su uso en criminología.

Pero, en 1986, la Policía inglesa requirió la colaboración del genetista para dar con un violador múltiple que actuaba en la localidad de Narborough, cerca de Leicester. Y la técnica de la huella genética hizo posible identificar y detener al culpable, dando comienzo a su empleo como elemento clave en criminología. Más aun cuando la técnica fue optimizada al sustituir las secuencias originales identificadas por Jeffreys por las denominadas repeticiones en tándem cortas (STR), fragmentos de dos a cuatro genes que se repiten múltiples veces seguidas (hasta 17 veces) dentro de los genes.

Obtención de la huella genética

Esencialmente el proceso de obtención de la huella genética conlleva tres etapas.

En primer lugar, se identifican y localizan los distintos STR con el empleo de una sonda genética.

A continuación, estas secuencias son amplificadas (replicadas millones de veces) mediante la técnica de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa).

Finalmente, la muestra con las repeticiones amplificadas se hace pasar por un gel que las separa en función de su tamaño (y peso), obteniéndose de este modo la huella genética.

En el caso de un crimen, se compara la huella genética obtenida en el escenario, con la de los sospechosos para ver si coinciden.

Cuando se trata de una prueba de paternidad o de determinar algún vínculo o filiación familiar, la clave está en que el genoma de una persona está integrado por dos juegos de cromosomas, uno paterno y otro materno. Esto supone que las huellas genéticas mostrarán más coincidencias conforme mayor sea el grado de parentesco.

-Ir al suplemento Tercer Milenio

Apúntate y recibe cada semana en tu correo la newsletter de Tercer Milenio