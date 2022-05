Liberan en el Maestrazgo a un joven quebrantahuesos criado en el zoo de Viena

Mitte Mai wurde erneut ein #Bartgeier in Spanien wiederangesiedelt. Der Jungvogel war Anfang des Jahres in der in der Greifvogelstation Haringsee geschlüpft und wurden von unserem bereits erfahrenen Bartgeier-Pärchen aufgezogen.



Foto: Tiergarten Schönbrunn/Barbara Feldmann pic.twitter.com/KqGHWCh1tx