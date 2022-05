La verdadera causa por la que Laura Pausini tuvo que ausentarse en Eurovisión

Casi una semana después de la gran final de Eurovisión -que dio la victoria a Ucrania- la cantante Laura Pausini, que fue una de las encargadas de presentar el festival, ha explicado el motivo por el que tuvo que ausentarse de las votaciones durante 20 minutos.

Según ha anunciado la italiana en sus redes sociales, el motivo es que se encontraba mal porque tenía covid-19, según ha sabido depués: "Había algo mal conmigo. Desde el sábado me he estado sintiendo muy mal", escribía en referencia a la final del festival. "Pensé que era la fatiga fue la causa de esto. Pero desafortunadamente no es así, acabo de enterarme que salí positiva en covid".

Por esta razón la artista se ha visto obligada a cancelar su compromisos cercanos: "Estoy aislada y no puedo viajar". También ha lamentado que no podrá actuar en el concierto Amor a la música, en Florida, para el que "había preparado un show muy especial y tenía muchas ganas", confesaba.

"Ahora tengo que tomar tiempo para sentirme mejor, estar bien y buscar nuevas oportunidades de reunirnos nuevamente", finalizaba el comunicado, en cuatro idiomas, de Pausini.

En la noche del sábado, en uno de los momento más importantes de la gala, la cantante italiana no estaba junto a los otros dos conductores del festival, Alessandro Cattelan y Mika, algo que no pasó desapercibido en redes sociales y preocupo a sus fans.

Más información La UER confirma el reemplazo de los votos de seis países en Eurovisión 2022 por irregularidades

Al día siguiente, Pausini se pronunció sobre ello en su Instagram para tranquilizar y agradecer el cariño y apoyo a sus fans. "Estoy bien. Durante la final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar unos veinte minutos por consejo de los médicos", anunciaba.

La final del festival de Eurovisión en el Pala Olímipico de Turín (Italia) proclamaba como campeón a Ucrania, con la banda Kalush Orchestra. Lograron un total de 631 puntos, recibiendo los apoyos de la mayoría de los países europeos, entre ellos España.

Mientras, Chanel, la representante española, logró la tercera posición. Con su canción 'SloMo', la artista catalana, de origen cubano, reunió un total de 459 puntos.

Así, España logra su mejor resultado de Eurovisión en este siglo. El turolense David Civera obtuvo la sexta posición en el año 2001 con su tema 'Dile que la quiero'. Desde entonces, RTVE no consiguió colarse entre los cinco primeros del festival. En los últimos seis años, además, ni siquiera logró estar por encima del puesto número 20: Blas Cantó quedó el antepenúltimo en la clasificación del año pasado, pero anteriormente también fracasaron Miki Núñez (22º), Amaia y Alfred (23º), Manel Navarro (26º), Barei (22º) y Edurne (21º).