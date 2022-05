Ofertones en pastillas de lavavajillas en Amazon que deberías aprovechar (y un truco extra para ahorrar aún más)

Quien tiene un lavavajillas, sabe que tiene prácticamente un tesoro ya que, gracias a estos electrodomésticos, se acabó el tener que enfrentarse a las pilas de platos y vajilla sin limpiar. Así, estas máquinas se han convertido en un elemento indispensable en muchos hogares (¡más para mantener el orden en esta estancia!) y aquellos que, por tener más años no disponen de ellos, no dudan en plantearse su instalación. Claro que, para conseguir los mejores resultados, debemos realizar un mantenimiento frecuente del aparato, para evitar que la cal y la suciedad obstruyan las tuberías y la vajilla no quede tal y como deseamos.

Así, el éxito en esta tarea doméstica también depende de nosotros... ¡y de las pastillas que usemos para los ciclos de lavado! Y es que estas también son las encargadas de alargar la vida útil del electrodoméstico siempre y cuando apostemos por unas de calidad. Que sean capaces de desincrustar hasta la suciedad más difícil, que eliminen la grasa y que aporten brillo a nuestras piezas, todo cuidándolas para que luzcan como el primer día. Y ya, si podemos conseguirlas a buen precio... ¡mejor que mejor!

De esto, Amazon sabe mucho ya que suele rebajar los 'packs' de pastillas de lavavajillas para ayudarnos a ahorrar en la compra de estos básicos. Este es el caso de las Finish Powerball Quantum Ultimate, ahora casi siete euros más barato en su 'pack' de 84 unidades. Son eficaces contra las manchas difíciles (hasta la grasa), se disuelven fácilmente y su alto poder de limpieza evita que gastes agua en exceso, puesto que no tendrás que aclarar los platos de antemano para conseguir los mejores resultados.

Finish powerball Quantum. Amazon

Las Platinum Plus All in One, de Fairy, tampoco se quedan atrás en lo que a la rebaja se refiere (ahorras algo más de 8 euros si las compras ahora)… ¡ni en las prestaciones! Estas 'pods'' acaban con todos los tipos de restos de comida, ayudan a combatir la falta de brillo acumulada con el tiempo, para restaurar el brillo original de tus platos y, además, incluyen un sistema de prelavado para que no tengas que perder tiempo aclarando antes la vajilla. ¿Lo mejor? Que por menos de 30 euros nos llevaremos 100 cápsulas a casa divididas en cinco paquetes de 20 para que podamos guardarlas con comodidad y sin que ocupe más espacio del debido en la cocina.

Pods Fairy Platinum Plus All in One. Amazon

¿Y con compra recurrente?

Puede que no lo sepas, pero desde Amazon cuentan con un servicio especial con el que buscan premiar a los usuarios fieles que deciden recurrir una y otra (¡y otra!) vez al catálogo del gigante de las compras 'online' para dar con sus productos favoritos. ¿En qué consiste? Si te suscribes a un producto, tendrás 5% de descuento en cada compra; mientras que si lo haces en tres o más que se entreguen en la misma dirección, obtendrás un 10 en cada uno. ¿No crees que es una forma muy sencilla de ahorrar en básicos que nunca deben falta en casa como pastillas de lavavajillas?

