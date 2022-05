Rosa López dice que le gustaría ir a la boda de Chenoa, pero aún no tiene invitación

Rosa López ha acudido a la premier en Madrid de 'Laura Pausini. Un placer conocerte'. Allí ha hecho unas declaraciones a la revista 'Lecturas' en las que asegura que le gustaría asistir a la boda de Chenoa, su compañera de 'Operación Triunfo'. «Es muy buena persona», ha dicho la granadina sobre su amiga. «Laura elige bien, se merece lo mejor, y él también».

En todo caso, Rosa todavía no sabe si podrá acudir al esperado enlace, que ha tenido que ser pospuesto en dos ocasiones debido a la pandemia. «No he abierto el buzón para ver si me ha llegado», ha contestado sobre si tenía invitación. «Laura es una tía muy especial, que lo que hace es que nos llama», ha asegurado al respecto. En todo caso, de recibirla, todavía no tiene claro si podrá ir porque «estoy grabando cosillas».

Así las cosas, todavía es pronto para saber si la ganadora de 'OT' acompañará a su amiga en su día especial. Chenoa sellará su historia de amor junto al médico Miguel Sánchez Encinas en una ceremonia civil en Mallorca, isla en la que se crio la artista. Y aunque haber tenido que cambiar por dos veces la fecha no ha sido plato de buen gusto, eso le ha permitido hacer algunos cambios a su vestido hasta convertirlo en su diseño soñado, totalmente adaptado al nuevo momento.