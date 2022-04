Los vecinos de Mirador de Montepinar se mudan, pero puedes seguir disfrutando de 'La que se avecina' en Amazon Prime

Doce años después, los habitantes de Mirador de Montepinar dicen adiós a su hogar y se despiden de su edificio del extrarradio de Madrid para saludar a un futuro renovado. Los protagonistas de 'La que se avecina' han luchado por evitar la expropiación del inmueble durante los 16 capítulos de la duodécima y, hasta ahora, última temporada de la serie. Sin embargo, la mudanza es un hecho a pesar de las sorpresas que nos depara la serie en los últimos capítulos.

Amador, Antonio Recio, Doña Fina, Enrique Pastor... nos han acompañado durante más de 170 capítulos y 12 temporadas, y lo harán otras tres más, tal y como ya confirmaron los creadores de 'La que se avecina'. Sin embargo, y hasta que los nuevos episodios y la nueva ubicación lleguen a las pantallas, los seguidores de la serie pueden continuar disfrutando de sus aventuras y desventuras en la plataforma Amazon Prime Video que emite la serie completa y promete otras tres temporadas más de las que desconocemos casi todo: solo sabemos que el nuevo edificio probablemente ruinoso estará ubicado en el centro de Madrid ¿Habrá vecinos nuevos? Toca esperar a la temporada 13 para comprobarlo.

La plataforma de Amazon ofrecerá en exclusiva las tres nuevas temporadas antes de que se emitan en televisión, y tiene disponibles las otras 12 en su canal de 'streaming' al que puedes acceder si eres cliente Amazon Prime. Este servicio que incluye muchas ventajas y tiene un periodo de prueba sin coste alguno durante 30 días.

Estamos seguros de que no te vas a arrepentir de ser Prime. Además de ver series y películas en 'streaming' exclusivas de Amazon (Amazon Originals) como el esperado estreno de la nueva serie basada en 'El Señor de los Anillos', o la aclamada 'The Man in de High Castle', podrás descargarte los capítulos que desees y disfrutarlos sin conexión cuando estés de viaje o de vacaciones.

Y por si fuera poco, solo por ser de Amazon Prime puedes disfrutar de todo un universo de servicios incluidos como la posibilidad de recibir en 24 horas, y de forma gratuita, millones de productos de Amazon.

Si eres Prime y te gusta leer también tienes acceso a cientos de 'ebooks' Kindle gratis con tu suscripción y el servicio Prime Music con canciones sin publicidad y acceso al servicio Prime Fotos para que guardes una cantidad ilimitada de imágenes a las que puedes acceder desde cualquier lugar.

Si te apuntas al periodo de prueba de 30 días y quieres seguir siendo Prime, el coste del servicio es de 3,99 euros al mes, y la suscripción sale aún mucho mejor si la pagas al año, ya que solo cuesta 36 euros en un solo pago anual.

