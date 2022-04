Kiki Morente sobre Sara Carbonero: "Es maravillosa"

Kiki Morente ha participado en el programa de Bertín Osborne junto a algunos miembros de su familia. Precisamente estaba con su madre, Aurora Carbonell, y con su hermana Estrella, sentados a la mesa cuando el presentado le preguntó sin tapujos qué había pasado con Sara Carbonero. Durante meses se habló mucho de la relación del cantaor y la periodista. Sin embargo, los dos decidieron ser absolutamente discretos, no solo en sus declaraciones sino también con sus actos, y fue muy difícil verlos juntos durante el tiempo que duró su breve relación, nunca confirmada oficialmente.

Estrella, Kiki Morente y Aurora se arrancan a cantar y dejan a todos sin palabras. #MiCasaMorente pic.twitter.com/VwIsxugJJ2 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 16, 2022

Kiki no pudo evitar ruborizarse ante la pregunta del presentador para terminar diciendo: "Nada, Bertín. ¿Qué te digo? No presto atención a lo que se diga. Sara es una persona maravillosa, y feliz por ella. Ahora estoy con mi madre y mi hermana aquí, agarrándome al trabajo". Tanto es así que el cantaor no dudó en reconocer lo a gusto que se encuentra viviendo en casa con su madre. Reconoció que alguna vez había intentado independizarse, pero no hay lugar como el hogar familiar donde tiene su propio espacio y donde se respira arte en cada estancia. "Es importante tener un espacio. A veces piensas que lo ideal es echarte una novia e irte por ahí, pero estar con tu madre es un privilegio", aseguró.

Aurora Carbonell habló de las conquistas de su hijo, asegurando que cuenta con numerosas novias por toda la geografía española pero nada de Sara Carbonero. "¿Sabes la de niñas que se quieren hacer amigas mías? No las boicoteo, soy muy buena gente, y yo soy amiga de todas. Siempre vienen aquí a contarme sus penas. Me dicen: 'Hay que ver Kiki, dile algo", aseguraba la matriarca.

Precisamente sobre la periodista, también ha habido novedades recientes. Al parecer ha sido vista disfrutando con un nuevo acompañante por un equipo del programa 'Viva la vida'. Este fin de semana salieron a la luz unas imágenes en las que se la ve relajada y cariñosa en compañía de quien podría ser su nueva ilusión, el artista Nacho Ortiz Taboada, cantante y compositor de 36 años. Al parecer, el joven es también muy amigo de la presentadora Isabel Jiménez y de su marido y todos pertenecen al mismo grupo. A falta de confirmación por parte de los protagonistas, solo el tiempo dirá si esta relación avanza. Lo que sí parece claro es que el romance con Kiki Morente es algo del pasado.

Desde que anunciaran su separación, poco o nada ha trascendido de los romances de la periodista que procura mantenerse alejada de los focos, a pesar de su proyección pública profesional, tanto en la radio como con su firma de ropa, y de que su figura siempre despierta curiosidad.