Elon Musk lanza una OPA sobre Twitter por casi 40.000 millones

El fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha decidido lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Twitter que la valora en 43.394 millones de dólares (39.803 millones de euros), según se desprende de un comunicado remitido por la red social a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

La oferta presentada por el empresario, que desde hace pocos días también es el primer accionista de Twitter, es totalmente en efectivo. Elon Musk ha ofrecido 54,20 dólares por cada acción de Twitter, lo que supone una prima del 54% con respecto al 28 de enero, cuando Musk comenzó a comprar acciones de Twitter, así como del 38% con respecto al 1 de abril, cuando reveló su posición en la compañía.

Al hacerse con todas las acciones en esta operación, Twitter sería excluida de Bolsa en caso de que el consejo de administración dé el visto bueno a la oferta y los accionistas la acepten.

"Invertí en Twitter porque creo en el potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Sin embargo, desde que hice mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá para este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa no cotizada", ha asegurado Musk en la carta remitida al consejo de administración en la que presenta su oferta.

Musk es actualmente propietario de 73,1 millones de acciones de Twitter, equivalentes al 9,1% del capital social de la empresa. En caso de prosperar la transacción, el empresario, la persona más rica del mundo según la lista Forbes, deberá desembolsar 39.431 millones de dólares (36.168 millones de euros) por el 90,9% que todavía no controla.

Según el comunicado remitido a la SEC, Morgan Stanley está ejerciendo como asesor financiero de Elon Musk en esta operación. En la carta remitida al consejo, ha subrayado que la oferta actual es su mejor y única oferta. Si el consejo no la acepta, Musk ha amenazado con "reconsiderar" su posición como accionista.

"Twitter tiene un potencial extraordinario. Yo lo desbloquearé", ha zanjado Musk.