Qué es la piedra blanca: la solución que buscábamos para limpiar la casa con un solo producto

Para dejar nuestro hogar libre de bacterias e impecable, no dudamos en contar con los mejores aliados para conseguirlo sin tener que invertir demasiado tiempo ni esfuerzo. Desde el robot aspirador que limpia por nosotros el suelo, evitando así que la suciedad se acumule, hasta la escoba vertical que nos permite llegar a los techos, que sueñen pasar desapercibidos en las limpiezas generales y no deberían. Aunque, claro está, no es la única zona que se deja en el olvido o cuya limpieza se realiza solo una vez al año... ¡si llega!

Las juntas de los azulejos, las bisagras de la mampara de la ducha, el fregadero de la cocina y las baldosas de esta estancia engrosan la lista de zonas que no limpiamos con frecuencia. Esto provoca que tanto la suciedad como la grasa se acumulen y resulten muy difíciles de limpiar cuando, por fin, decidimos ponernos con ello. Es entonces cuando nos damos cuenta que vamos a necesitar algo más que paciencia para dejarlo impecable. ¿Apostamos por la piedra blanca? Este producto de limpieza es perfecto para usar en aquellas superficies en las que después se manipulan alimentos, puesto que está formulada con activos de origen natural. Tampoco tiene olor ni componentes tóxicos y su fórmula abrasiva es la encargada de desengrasar con los mejores resultados.

Si este es, a día de la redacción de esta noticia, el producto más vendido de Amazon... ¡será por algo! Y desde Heraldo Shopping creemos haber descubierto el por qué: es un artículo todoterreno pensado para limpiar numerosas estancias de nuestro hogar. Puede, entre otros usos, emplearse para limpiar las ventanas (¡óxido incluido!), los azulejos del baño, los metales, los utensilios de cocina y hasta los restos de quemado si hemos tenido un pequeño percance con las ollas. ¿A qué te han entrado ganas de tener piedra blanca como único producto de limpieza?

Claves para sacarle partido

Aprovechar sus virtudes de limpieza es muy fácil: ¡y tenemos las pruebas! Para aplicar este producto, solo necesitamos humedecer en agua tibia la esponja en la que después añadiremos el producto. Eso sí, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante sobre las cantidades o los materiales sobre los que usarlo, así como las precauciones sanitarias a seguir. Ahora, teniendo todo esto bajo control, solo queda frotar hasta que obtengamos una espuma densa que repartiremos sobre los elementos a limpiar. Para las superficies que requieran de un trabajo más insistente, es mejor emplear la cara más áspera de la esponja para poder ejercer más fuerza.

