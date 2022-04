Lucía Etxebarria comunica la muerte de su madre y pide ayuda en las redes sociales

La madre de la escritora Lucía Etxebarría, Lucía Asteinza, ha fallecido cuando estaba a punto de cumplir los 95 años. Ha sido su hija quien lo ha comunicado a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter, donde ha pedido a sus seguidores difundir la noticia para que se enteren sus allegados, ante la dificultad de comunicarse con ellos al encontrarse fuera del país. La escritora, que no desvela dónde se encuentra, asegura que está "a 26 horas de viaje de España" y le resultará difícil regresar en los próximos días, por lo que no podrá estar presente en el funeral que se celebra este viernes. "Mi prioridad es regresar a España, por eso no puedo avisar a todos los amigos y amigas de lo sucedido. Si conocías personalmente a mi madre, a mí, a mi familia, te ruego que te pongas en contacto con alguien de mi familia, te informarán de dónde se va a realizar la despedida", escribe.

Mi madre ha fallecido pic.twitter.com/wtP4kvB7O3 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) April 7, 2022

"No podrás llamarme a mí, estoy desconectada", asegura. "Si consideras oportuno avisar a personas que creas que tengan interés en despedir a mi madre, hazles llegar esta noticia", solicita a sus seguidores.

Etxebarría ha aprovechado el momento para recordar las mejores facetas de su progenitora: "Era una mujer excepcionalmente inteligente y aguda, con unas dotes artísticas que no pudo llevar más lejos debido al momento en el que nació pero que ha transmitido a sus hijos y a sus nietos", reconoce. Destaca que que "amaba la música, el arte, los viajes, el teatro, los animales, los niños... y a su familia", por lo que lamenta no haber podido despedirse de ella "en su lecho de muerte", aunque confirma que sí se despidió de ella antes de marchares: "Mi último recuerdo es bonito". Recuerda que "creía firmemente en otra vida y falleció habiendo recibido el consuelo de su religión. No murió sola", reconoce, y subraya: "La recordamos como una mujer fuerte y resolutiva que nos enseñó a quienes la conocimos la importancia de ser fuerte y de creer en lo que se persigue".