Ana Rosa Quintana reaparece en una clase de yoga: "Que nadie piense que esto es solo respirar y meditar"

Ana Rosa Quintana continúa con su tratamiento para hacer frente al cáncer de mama que padece.

Tras cinco meses del anuncio de la periodista de su retirada temporal de la televisión comparte algunas publicaciones en sus redes sociales para dar a conocer la última hora de su estado a sus seguidores.

Hace unas semanas contaba los cambios que estaba dando en su día a día, concretamente en su alimentación y hábitos: "He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona". Aunque también lamentaba no poder estar trabajando: "Estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño", escribe.

La periodista de 66 años ha vuelto ha aparecer en Instagram este miércoles para mostrar como se sigue cuidando estos meses. Esta vez, compartía una imagen durante una clase de yoga junto a un texto que ha escrito su instructora Carmen Cánovas (@carm_yoga).

"Esta es posiblemente una de las experiencias más bonitas que he tenido desde que soy profesora de yoga", comenzaba. Cánovas explicaba que cuando le diagnosticaron la enfermedad a la presentadora, "lejos de abandonar la práctica y después de consultar con su oncólogo, decidió continuar. Estos procesos, son procesos duros física y emocionalmente así es que hemos ido adaptando la práctica según las necesidades del momento".

La instructora contaba que el yoga "ha sido una gran ayuda mejorando varios aspectos de la calidad de vida. Hemos trabajado fuerza, equilibrio, respiraciones, reducido los niveles de cortisol, mejorado el descanso, etc...Han sido tiempos de acompañar desde el corazón y de coger la mano para dar aliento".

Por último, Cánovas escribía unas palabras hacia su alumna y amiga: "Hoy sólo puedo decir que estoy muy orgullosa de ella, de su trabajo y perseverancia, de su esfuerzo, de sus ganas de luchar contra la enfermedad, de sus ganas de vivir, siempre con una sonrisa"

La periodista agradecía las palabras a través de un comentario en la misma publicación: "Gracias por enseñarme a amar el yoga y por el acompañamiento de estos meses. Que nadie piense que esto es solo respirar y meditar, es ejercicio físico intenso y bueno para el alma y para el cuerpo".