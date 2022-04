¿Eres nuevo sobre las dos ruedas? Tres imprescindibles (¡con rebaja!) para ser un gran motero

Después de aprobar el examen A2 y de estrenar la moto que tanto tiempo llevabas esperando, es hora de ir un paso más allá e incorporar en tu vehículo los accesorios que lo hagan más cómodo, práctico y seguro para ser el mejor motero o motera, al menos, de tu barrio. Nadie duda de que una persona que se estrena con una moto elige el casco más seguro, la mejor chaqueta y los guantes más cómodos. Por tanto, desde Heraldo Shopping no vamos a recodarte lo importante de estos accesorios para tu seguridad, porque ya los estás usando y eres consciente de que la moto es uno de los vehículos con mayor porcentaje de peligrosidad.

NOTICIAS RELACIONADAS En la nueva era laboral: cinco objetos necesarios para teletrabajar de forma segura y sin lesiones

Por el contrario, desde Heraldo Shopping sí queremos destacarte aquellos accesorios que convertirán tu moto en un vehículo más práctico y será el paso definitivo para convertirte en un motorista profesional. Si quieres dejar con la boca abierta a tus amigos, y a otros motoristas, seguro que con pantalones, chaquetas, cascos o guantes no vas a sorprenderlos, porque ya tendrán la nueva temporada más que aprendida. Si embargo, con accesorios que ayuden a adaptar tu moto a tus gustos y necesidades, para poder utilizarla sin limitaciones, seguro que sí sorprendes a los demás moteros y consigues crear tendencia, aun siendo el último en entrar en este mundo.

Por ejemplo, empezamos la lista con un objeto que no solo es útil y práctico, sino que podríamos decir que es un básico para llevar en una moto. Es cierto que cuando viajamos y tenemos alguna avería, o algún aviso de nuestra moto, siempre podemos llamar a la compañía de seguros y esperar hasta saber qué le ocurre a nuestra moto. Sin embargo, si tenemos a mano un kit de reparar neumáticos ante algún pinchazo, por ejemplo, podremos seguir con la marcha por nuestra cuenta y no quedarnos tirados. Si quieres elegir bien, en Amazon se encuentra ahora rebajado el kit de reparación de la marca Givi, una firma que ha pasado de ser una pequeña oficina de Brescia a punto de referencia mundial en los accesorios de moto.

El mejor kit de reparación de ruedas de moto es el de la marca Givi. Amazon

Por otro lado, las redes porta-equipajes son tan útiles que deberías comprar una ya si todavía no tienes a tu disposición. De hecho, no estaría mal que con cada moto nueva te regalasen un par. Sirven para tu día a día, pero, sobre todo para viajar. Con ella podremos almacenar cosas en el asiento del pasajero o en la parrilla trasera. Lo mejor de este producto es que se adapta a todo tipo de formas, cuenta con numerosos ganchos que aseguran su fijación y, además, cuando no la estás usando no ocupan nada de espacio. Y lo mejor: hay modelos que pueden ser tuyos una por menos de 10 euros.

Y no una cualquier modelo, desde Heraldo Shopping hemos seleccionado en Amazon la cuerda porta-equipajes que posee la etiqueta 'Amazon Choice', que se otorga a aquellos productos con mejor calidad precio.

Fácil de usar, práctico y adecuado para cascos, ropa o muchos más objetos. Amazon

¡El frío se multiplica!

Esta primavera nos ha demostrado que el frío engaña y no siempre se va cuando le toca, por eso, una braga para el cuello, para proteger nuestra garganta, no ocupa nada de espacio en el maletero de la moto y puede salvarte de alguna que otra dolencia de garganta. Las bragas de motero son piezas de tela que se anidan en el cuello y que tienen una enorme versatilidad. Además, sirven para filtrar el aire y evitar alergias mientras conduces en días donde el polvo, la gramínea y demás alérgenos aparecen. Por último, pero no menos importante, también protegen a un motero de la polución, especialmente de esos coches o camiones que cada vez que arrancan en un semáforo sueltan más humo que un polígono industrial.

Si quieres ir protegido de verdad, lo mejor es un pasamontañas a prueba de viento, frío, contaminación y demás agentes exteriores. Además, no tiene por qué costarte mucho dinero si eliges uno rebajado como el de la marca Rotto. Sin embargo, si te agobian los pasamontañas, con un cuello resistente podrás viajar en moto con tranquilidad y protección. Desde Heraldo Shopping recomendamos la braga de cuello con mascarilla multifuncional de la marca Kakveiai. Está fabricada con poliéster y es muy cómoda de llevar, además de permeable, elástica y suave.

La mejor con filtro para respirar. Amazon

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.