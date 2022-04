Amazon también vende pastillas de lavavajillas y estas de Finish son unas de las más valoradas

A la hora de limpiar nuestro hogar, sabemos que cada zona requiere de sus propios productos de limpieza, puesto que la grasa que aparece en la cocina no es habitual que esté presente en el baño. Por ello, a la hora de hacer la compra, no es de extrañar que terminemos con una gran variedad de artículos de higiene y con otros tantos trapos (que debemos limpiar frecuentemente para no ensuciar más cuando los usamos) para acabar con las bacterias de todo el hogar. Junto a estos productos, hay otro que nunca falta en nuestro carrito cuando vamos al supermercado: las pastillas de lavavajillas.

Desde que estas máquinas llegaron para convertirse en un indispensable en nuestro hogar, lavar los platos ya no ha vuelto a ser una tarea doméstica pesada (¡ni que dé lugar a discusión!). Ahora son estos electrodomésticos los que se encargan de dejar nuestras vajillas impecables, relucientes y como nuevas sin que tengamos que esforzarnos. Claro que, para conseguirlo, además de realizarle limpiezas periódicas para alargar su vida útil, debemos contar con buenos productos que contribuyan a eliminar residuos de las piezas de vajilla y, por supuesto, la grasa que desprenden las comidas. ¡Y estos también pueden comprarse en Amazon!

En el gigante del comercio 'online', más allá de 'gadgets', prendas de moda y todo un sinfín de artículos, también podemos comprar productos de supermercado, incluida la alimentación. Por tanto, son muchos los usuarios que adquieren las pastillas de lavavajillas a través de la plataforma. Para muestra, las valoraciones que han recibido las Finish Powerball All in Max: más de 18.500, lo que las convierten en el 'pack' más valorado del 'marketplace'.

El 'pack' de 110 pastillas de lavavajillas, de Finish. Amazon

Este producto incluye 110 pastillas todo en uno eficaces frente a las manchas más difíciles incluso con las aguas más duras. La formulación de este artículo de limpieza incluye acción desengrasante para que ningún residuo quede incrustado en la vajilla. Así, son eficaces con hasta los restos del horno. Eso sí, conviene recordar que, para conseguir los mejores resultados, es aconsejable contar con un abrillantador, que seque la vajilla para evitar las marcas de agua, y, también, con limpiadores y sal que contribuyen a alargar la vida útil de la máquina y a que los resultados sean los más eficaces.

Otra de las ventajas de comprar este tipo de productos en Amazon es que puedes ahorrar hasta un 10% en la cuenta final, si apuestas por la compra recurrente: programa entregas del producto para que nunca te falta con la frecuencia que desees y ahorrarás en cada cuenta un 10%. Si, además de este artículo, apuestas por esta modalidad de compra con otros (café, pañales, papel higiénico...), el descuento sube hasta el 15%.

