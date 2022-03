Estas son las apps con las que los menores esconden en su móvil fotos, vídeos y mensajes que no quieren que sus padres vean

Es bastante complicado, pero no es imposible. Lo primero es fijarse en cuántas calculadoras hay instaladas en el teléfono, aunque esto no siempre significa que se trate de una calculadora falsa, ya que muchos niños necesitan realizar operaciones más complicadas que requieren de calculadoras más avanzadas. Por otro lado, los nombres tampoco lo ponen nada fácil, ya que están perfectamente pensadas para pasar desapercibidas con nombres de calculadora aparentemente normales. Siempre lo mejor es comprobar en el app store, donde la descripción de la app mostrará todos los detalles sobre sus funcionalidades. Algunas de estas calculadoras pueden ser encontradas en las app stores utilizando términos de búsqueda como “calculadora secreta” o “calculadora ocultar fotos”.

2

¿Qué riesgos conlleva?

El informe "Impacto de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades" desarrollado por UNICEF, indica que el 30% de los menores y adolescentes hace un uso problemático de la tecnología. Dado que estas apps pueden utilizarse para ocultar distintos tipos de contenido, una de las prácticas más peligrosas es utilizarlas para guardar imágenes sexuales que pueden compartir mediante redes sociales o plataformas de comunicación. A esta práctica se la conoce como sexting, y consiste en enviar o recibir fotografías, vídeos o textos de contenido delicado mediante smartphones, tabletas u otros dispositivos y, según el mismo informe, más de 4 de cada 10 adolescentes admite haber recibido alguna vez mensajes de contenido erótico.

La práctica del sexting puede tener también consecuencias más allá de una simple conversación en la que comparten contenido sensible. Esto puede ir acompañado de ciberbullying e incluso grooming, que se refieren al acoso sexual de un adulto a un menor. Es posible que los niños no comprendan los riesgos a los que están expuestos cuando se hacen o comparten fotografías personales o de terceros desnudos. A estos problemas se les suma también una parte legal, ya que los menores de 18 años no pueden dar su consentimiento para tomar o compartir fotografías, por lo que, almacenarlas en sus dispositivos podría contribuir a un delito.

Por otra parte, el uso de este tipo de aplicaciones conlleva un alto riesgo de que el contenido guardado en ellas acabe en manos de terceros fuera de nuestro control, ya que muchas de estas aplicaciones son de dudosa procedencia o facilitadas por desarrolladores de baja reputación.