¿Qué hago si mi hijo quiere ser 'yotuber'? Consejos y deberes para los padres

Los tiempos cambian y, hoy en día, los padres y madres deberían ir acostumbrándose al hecho de que sus hijos les digan que quieren ser 'youtubers', ya que es una de las profesiones del futuro que viene pisando fuerte entre los niños y adolescentes. La última encuesta realizada por Adecco: '¿Qué quieres ser de mayor?' ha revelado que en más de 15.000 niños y niñas encuestados de todas España, de entre 4 y 16 años, las profesiones como 'youtuber', 'influencer' o diseñador de videojuegos están tomado mucha fuerza, entre las profesiones más elegidas.

No obstante, es normal que ante esta nueva realidad los padres y madres no sepan cómo actuar, por eso, si tu hijo ha manifestado el firme deseo de ser 'youtuber', desde Heraldo Shopping te aconsejamos que tengas en cuenta varios factores a la hora de adentrarse en este mundo, para que el más pequeño de la casa pueda ser libre, a la vez que esté seguro. Sin olvidar algunos 'tips' para adquirir los materiales que va a necesitar en esta nueva aventura ¡a muy buen precio!

Lo primero que hay que tener en cuenta es que para abrir un canal de YouTube hay que tener una cuenta de Google, para lo que es necesario tener al menos 14 años, según la legislación española. Por tanto, los niños y niñas menores de esta edad deberán contar con el consentimiento de los padres. En el caso de que nuestro hijo tenga ya la edad para abrir el canal solo sin el consentimiento de los padres, es fundamental que estos también se involucren para asegurarse de que hace un uso responsable de las tecnologías.

Otra de las cosas a tener en cuenta antes de que nuestro hijo se abra un canal en la plataforma de videos es debatir si queremos que sea privado, con acceso restringido a familia y amigos o público (abierto a todo el mundo). Otra de las opciones es apostar por el anonimato, es decir, si queremos que se le vea la cara o no. Tener claro esto desde el principio y debatirlo en familia es clave para evitar posibles discusiones y problemas. No obstante, lo más seguro es que necesite cámara de video, por tanto, si no hay en casa, lo primero para apostar por este sueño será comprar una cámara de video asequible para poder grabar los videos 'streaming'.

En Amazon, por menos de 38 euros, puede ser tuya una de las cámaras web Full HD más vendidas y mejor valoradas del 'ecommerce' para poder grabar videos para YouTube. Con más de 1.230 valoraciones esta cámara de resolución panorámica de la marca Spedal tiene una base flexible y está diseñada para videoconferencias, videojuegos, grabaciones de video y videollamadas. Su corrección automática de poca luz le permite ver claramente en condiciones de poca luz. Y, por último, el enfoque manual hace que sus imágenes sean más precisas para que pueda ajustar el ángulo, el contraste y el brillo girando la lente.

Requiere esfuerzo y aporta creatividad

Por otro lado, es importante que el niño o niña tenga en cuenta que, como cualquier profesión, ser 'youtuber' requiere tiempo esfuerza y sacrificio. Por lo que deberá esforzarse por publicar contenido de calidad con periodicidad. Esto ayudará a fomentar la creatividad del niño o adolescente, cuando trabaje para diferenciar sus videos del resto. Y, para guardar esos videos, qué mejor que la tarjeta de memoria más vendida de Amazon con 234.297 valoraciones positivas. Y con memoria disponible desde 32 gigas hasta un Terabyte.

Por último, desde Heraldo Shopping aconsejamos la importancia de explicar a los niños los derechos de 'copyright' de las imágenes y la música que encuentren en Internet. Deben aprender a valorar el trabajo de los demás, a no copiarlo y a ser originales con sus propias creaciones. Y, no menos importante, ya que van a pasar mucho tiempo sentados grabando y editando, lo mejor es que cuenten con una silla de escritorio buena para una correcta higiene postural y evitar así problemas de salud a la larga. Como esta silla 'gamer' de 165 euros que cuenta con la etiqueta 'Amazon Choice' por su buena relación calidad-precio. Ergonómica, reposabrazos ajustables y transpirable, porque para nuestros hijos queremos lo mejor.

