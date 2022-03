A qué debo prestar atención para acertar con la compra de un robot aspirador

Las tareas de casa son un asunto impepinable: no solo hay que hacerlas, además hay que acabarlas con resultados efectivos. La forma en la que lo logremos ya es absolutamente personal, ya sea poniendo en marcha los trucos que mejor atesoran los profesionales o fabricando nuestros propios productos para evitar la entrada de químicos en casa, lo importante (¡y lo que todos buscamos!) es acabar con el polvo que, de suelo a techo, se adueña de todos los rincones de nuestro hogar.

Una tarea ardua que, a menudo, acaba con nuestra paciencia dadas las veces que no sabemos ni por dónde empezar a limpiar para la que, sin embargo, podemos contar con una ayuda extra. Cada vez son más los usuarios que deciden echar mano de la tecnología, ya que, de una forma rápida, efectiva y sin tengamos que colaborar en exceso, nos ayudan a agilizar y perfeccionar nuestras técnicas para eliminar la suciedad.

En el mercado son muchas las marcas que ya cuentan con modelos muy conocidos, tanto por sus prestaciones como por sus precios; pero, desde Heraldo Shopping, hemos querido buscar una en la que la relación calidad precio sea muy buena: ¿echamos un vistazo a las propuestas de Cecotec?

Tres modelos para elegir

- Para los que buscan un modelo (¡muy!) barato. Por menos de 150 euros, podemos conseguir uno de los modelos más conocidos del mercado: el Conga Serie 990. Sus tres niveles de potencia y de fregado (no simultáneos) consiguen una eficiencia de limpieza sin precedentes, pues, además, nos permite programar las horas de limpieza poniendo a nuestra disposición una navegación inteligente y ordenada con sensores de proximidad, antichoque y anticaída. ¿Su autonomía? ¡Supera la hora y media!

La Conga Serie 990. Cecotec

- Para los que tienen mascota en casa. Siendo uno de los modelos más potentes del catálogo de Cecotec, el Conga 8090 Ultra es todo lo que los dueños de perro, gatos y otros animales de compañía necesitan. Y es que cuenta con un sistema BestFriend Care con dos cepillos intercambiables que evitan enredos: el primero es de goma especial para eliminar los pelos de los animales en lugares tan complicados como alfombras y el segundo uno de doble material para todo tipo de superficies y suciedades

Robot aspirador Conga 8090 Ultra. Cecotec

- Para los que no tiene tiempo ni de vaciar el depósito. A día de hoy, la Conga 2290 Ultra Home es la segunda más vendida en la web y, la verdad, no es de extrañar: este modelo incluye un cubo de autovaciado para que no tengamos que preocuparnos de nada. Además, es capaz de fregar, aspirar y barrer de forma simultánea; incluye un sistema 'smart' con el que el robot irá creando el mapa a medida que realiza la limpieza; y cuenta con una tecnología ‘premium’ que memoriza el mejor recorrido para poder encontrar la ruta más rápida y eficiente.

Robot Conga 2290 Ultra Home. Cecotec

