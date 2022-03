Miki Nadal anuncia que va a ser padre por segunda vez

Este sábado, Día del Padre, está lleno de emotivos textos y dedicatorias hacia la figura paterna por el lugar que ocupan en nuestras vidas. En el caso de Miki Nadal, humorista zaragozano, este 19 de marzo lo tendrá todavía más en mente, ya que ha anunciado públicamente que él y su pareja, Helena Aldea, iban a tener una niña.

Así lo hizo saber el comediante en su Instagram, donde dedicó unas bonitas palabras a su novia y a su hija, Carmela -la cual tuvo con su anterior pareja, Carola Escámez-. "Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa. Pero hoy la sorpresa se la ha llevado ella porque hoy se ha enterado de que dentro de unos meses si todo va bien será la 'hermana mayor'", relata Nadal.

Para el humorista, que tiene 54 años, es un regalo disfrutar de la paternidad por partida doble ya que considera que "ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa", y, además, considera que "estoy viviendo sin duda una de las mejores épocas de mi vida y quiero que el mundo se entere".

Además, el presentador del programa Zapeando ha zanjado rápidamente la duda de si se trata de una niña o un niño. "Por cierto, si queréis saber si será niño o niña nos evitaremos el numerito de la fiesta de los globos de colores o fuegos artificiales rosas y azules. Todo más simple, en la segunda foto tenéis la solución. ¡Sed felices!", ha escrito en su red social, a la vez que ha compartido una imagen de un chupete rosa.