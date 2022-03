Consulta el horóscopo de hoy: viernes, 18 de marzo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo del viernes 18 de marzo de 2022 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Mejor que hoy no abuses de tu autoconfianza ya que la suerte y las circunstancias no estarán a tu favor. Medita antes de actuar y no dejes nada al azar. Noche ardiente y con sorpresa erótica.

TAURO

Los asuntos íntimos te aportarán gran placer siempre y cuando no te muestres demasiado dominante con la pareja. Los celos serán otro importante riesgo. Amor súbito y ardoroso, prepárate a lo bueno.

GÉMINIS

Se nota que te hallas en un momento muy feliz y activo de tu vida, no lo limites con desprecios hacia los que más te quieren y te ayudan. Reencuentro con viejo amor. Hoy pon más cuidado al conducir.

CÁNCER

Pon control a tus actos y a tu desmedida imaginación o perderás unas buenas oportunidades de avanzar y conquistar nuevos objetivos. Las pasiones aumentarán tu éxito. Cuida más el descanso y los excesos.

LEO

Hoy aumentará tu don de mando y tu capacidad directiva. Todo lo que planifiques saldrá a las mil maravillas, incluso en esos amores turbulentos y ocultos. No prestes dinero hoy, nada de especular.

VIRGO

No te distraigas en los pequeños detalles de la vida, busca el trasfondo de las cosas y hallarás un mejor reconocimiento a tu labor y entrega, los astros contigo. Muy bueno para invertir y viajes.

LIBRA

Temas secundarios a tu labor alterarán tus planes, pero pronto podrás encauzar todo hacia tus fines. El amor te sonreirá poniendo algo de ti. Descansa más la mente y el cuerpo, el amor te dará soluciones.

ESCORPIO

Hoy controla tu actitud para con los cercanos ya que te mostrarás demasiado dominante y por ello perderías puntos ante los ojos de los demás. Cuida más al conducir hoy. Noche muy apasionada y profunda.

SAGITARIO

Los temas profesionales se resolverán con suma facilidad y ello te hará sentir victorioso, pero cuida que el éxito no se te suba a la cabeza y te aleje de los más queridos o de la realidad, templanza.

CAPRICORNIO

La actitud de los más cercanos será más contemplativa que de ayuda directa. No esperes de terceros la solución a lo tuyo, lánzate decidido y firme confiando sólo en ti. Descansa y relájate más.

ACUARIO

Con retraso pero seguro llegarán a ti noticias o situaciones de mucho agrado. Lo que hoy planifiques o te digan que tienes que hacer te aportará éxitos inmediatos. Lánzate a por todas, es tu día.

PISCIS

Si haces un resumen de tus últimas experiencias verás claramente que estás en mejor situación de lo que crees. No desaproveches el tiempo y lánzate a vivir todo lo que se viene encima. Pasiones.