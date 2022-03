Tres de los mejores chefs del mundo urgen a cambiar nuestra manera de producir y consumir: "Es totalmente errónea"

Tres de los mejores chefs del mundo como son el español Joan Roca, el italiano Massimo Bottura y el argentino Mauro Colagrego han hecho un llamamiento desde el Fórum Gastronómico de Gerona a cambiar el mundo desde una perspectiva de sostenibilidad obligada ante retos como el cambio climático.

El cocinero de El Celler de Can Roca ha lanzado mensajes de "biodiversidad" o "solidaridad", que considera que personas como él, destacadas en el ámbito de la alta gastronomía, deben expresar por el altavoz de que disponen.

Los tres han participado en una mesa del fórum precisamente sobre esa concienciación en y desde las cocinas de restaurantes como los suyos y han coincidido en la necesidad del mundo de experimentar un cambio urgente.

Joan Roca ha puesto ejemplos de El Celler de Can Roca como la sostenibilidad aplicada a su equipo de trabajo para que todos sus integrantes puedan compaginar la vida laboral con la personal.

Incluso, han contratado a una psicóloga para que trabaje con todos ellos y, en el terreno del cuidado por el medioambiente, cuentan con un taller para reutilizar el vidrio de las botellas, convierten las cajas de porespán en taburetes y dan un segundo uso a las bolsas de envasado al vacío, "todo como mensaje de que no hay que tirar tantas cosas".

El mayor de los hermanos Roca quiere que él y sus compañeros de la alta gastronomía ejerzan de inspiradores para "generar conciencia como herramienta de cambio".

Del futuro, reconoce que no sabe cómo será, pero intuye que tendrá que ver con poner en valor a las personas y a la naturaleza, aunque ha advertido a los jóvenes, "que quieren vivir de otra forma y no están dispuestos a trabajar tanto", de que "tiene que haber sacrificio y esfuerzo, porque de lo contrario no se va a avanzar".

Massimo Bottura ha recordado los comedores sociales que impulsa por todo el mundo en un proyecto social con el que reivindica el desperdicio de comida que se produce en la sociedad actual.

Bottura ha considerado que la alta gastronomía debe incluir "cultura, conocimiento, conciencia y sentido de la responsabilidad" para contribuir a ese cambio urgente.

Mauro Colagrego también ha coincidido con sus compañeros en que "la manera de producir y consumir es totalmente errónea y cada vez queda menos tiempo".

"Tenemos que provocar un cambio casi radical", ha indicado Colagrego, a quien la pandemia le ha hecho ver "más que nunca la necesidad de acelerar el proceso de cambio".

Los tres ofrecerán este lunes una cena para recaudar fondos para el Hospital Trueta de Gerona en el marco de un Fórum Gastronómico que arrancó este pasado domingo con eventos como un concurso al mejor chucho -un postre de tradición gerundense-, que ganó la pastelería Juhé de L'Escala.

La cita, que concluye este martes, pone este año el foco en la formación y en la innovación tecnológica con la participación de profesionales destacados como Roca, Botura y Colagreco, pero también con diferentes premios y la presencia de más de 120 expositores.