Del compresor de aire al botiquín: cinco artículos que la OCU recomienda llevar en el coche para evitar sustos

Con la llegada de la primavera vuelven las ganas de viajar. No siempre tenemos oportunidades para largas escapadas, pero podemos sacar algo de tiempo para pequeñas excursiones con nuestra familia y amigos. Las tres provincias aragonesas cuentan con maravillas naturales que recorrer. Tampoco hay que dejar de visitar alguno de los 13 municipios de la comunidad que se incluyen en la selección de ‘Los pueblos más bonitos de España’. Además, todavía queda nieve en las montañas, así que una excursión para disfrutar del esquí o de un paseo con raquetas también es una buena opción.

Vayamos a donde vayamos, si tenemos que coger el coche hay varios elementos que la normativa de tráfico nos obliga a llevar como los triángulos de señalización, el chaleco reflectante, la rueda de repuesto o el kit antipinchazos. Tampoco podemos olvidarnos en casa la documentación del vehículo o del carné de conducir. Sin embargo, hay otros artículos que nos pueden salvar de una situación complicada durante el viaje y que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda incluir en nuestro kit de supervivencia particular.

Accesorios indispensables para llevar en el coche

- Juego de herramientas y cinta adhesiva. Con estos dos artículos podemos solucionar problemas sencillos o fijar un retrovisor que se ha quedado descolgado, por ejemplo. Este kit que incluye destornillador (tanto de estrella como plano), llave inglesa y alicates cabe en cualquier sitio.

Juego de herramientas para vehículos de Black+Decker. Amazon

- Extintor pequeño y linterna. Una avería nocturna o cualquier pequeño incendio pueden solucionarse con estos dos artículos que, aunque no son obligatorios, la OCU recomienda incluir en el coche para evitar situaciones complicadas en la carretera.

Extintor portátil. Amazon

- Botiquín de primeros auxilios. Una bolsa pequeña con lo básico: tiritas, guantes, pinzas, tijeras vendas, yodo, agua oxigenada o alcohol ocupa poco espacio y nos sacará de más de un apuro, sobre todo si viajamos con niños. Este pequeño botiquín es el mejor valorado por los usuarios de Amazon.

Botiquín de primeros auxilios. Amazon

– Cargadores. Algo que no es difícil que ocurra es que el vehículo se quede sin batería. Nunca está de más llevar unos cables de emergencia o disponer de un cargador automático integrado debajo del capó. Tampoco puede faltar uno para el teléfono móvil ya que la batería de este dispositivo se agota rápidamente, sobre todo si utilizamos el navegador. Este cargador de móvil para el mechero de Amazon tiene más de 36.000 valoraciones y es de los más baratos y pequeños del mercado.

El cargador más vendido de Amazon. Amazon

- Bomba de aire portátil para las ruedas. Este pequeño 'gadget' nos permite ajustar la presión de los neumáticos de forma sencilla y sin necesidad de una fuente de alimentación externa. Incluso puede hinchar completamente dos neumáticos si llega el caso.

Un 'gadget' pequeño y muy útil para coches, motos, bicis y patinetes. Amazon

¿Qué hay de las gafas de repuesto y del seguro del vehículo? Desde que entró en vigor la reforma de la Ley de Tráfico ya no son obligatorias, pero nuestro consejo es que no cuesta nada llevarlas en el coche para evitar problemas. Tampoco es obligatorio tener un juego de lámparas de repuesto ya que cada vez hay más coches con faros led que solo se pueden cambiar en el taller, pero si no es tu caso, no está de más ser prevenido.

