Kiko Rivera anuncia la enfermedad que ha heredado de su madre y de su tío

Kiko Rivera ha anunciado este sábado a través de su cuenta de Instagram que padece diabetes, lo ha hecho mediante una foto en la que muestra la cifra de glucosa en sangre que marca su medidor. El hijo de Isabel Pantoja ha compartido con sus seguidores el resultado «en ayunas» después de medirse el azúcar: 333 mg/dL.

El Dj ha querido publicar su estado de salud a pesar de estar «acostumbrados a subir solo cosas bonitas» y, así, mostrar la realidad a la que se enfrenta después de acudir a una cita médica el pasado jueves que concluyó en el diagnóstico de diabetes. «Herencia de mi madre y mi tío Bernardo», ha apuntado Kiko Rivera al tiempo que ha confesado estar «asimilando todavía» la enfermedad que padece. El hijo de Isabel Pantoja ha resaltado que es momento de «tomarse la vida de otra manera» y la importancia que tiene cuidarse porque «toca vivir».

Hace unos años, el problema de salud de Kiko Rivera ya preocupaba a sus seguidores cuando él mismo anunció que se encontraba cansado, lo que relacionó «con el azúcar bajo». Además, en otra ocasión, el marido de Irene Rosales no pudo viajar en un viaje promocional a México por recomendación médica ya que presentaba un cuadro de diabetes.

Antecedentes familiares

La noticia ha llegado a Kiko Rivera unas semanas después de reconocer que estaba en un momento delicado por una crisis de gota que le ha obligado a andar con la ayuda de unas muletas. Las dificultades de movilidad en Kiko Rivera pudieron observarse cuando acudió al hospital a visitar a su tío Bernardo, padre de Anabel Pantoja, que se encuentra ingresado por problemas a causa de la diabetes que padece.

Además, Isabel Pantoja también sufre las consecuencias de la diabetes que padece. Años atrás, la tonadillera permaneció ingresada en el hospital tres semanas por una nefropatía diabética -enfermedad renal-. En 2006 incluso canceló un concierto en Barcelona, en el Palau de la Música, por mostrar una fuerte subida en los niveles de glucosa en sangre.

Posible reconciliación

Isabel Pantoja está cansada de que cada vez que descuelga el teléfono se encuentre con personas ávidas de repercusión y titulares. Es consciente de que todos quieren saber lo que piensa y si hay posibilidad de reconciliarse con su hijo Kiko, pero cree que las formas no son las correctas. Está con la mosca detrás de la oreja porque no entiende que todos los que hablan con ella acaben ventilando las conversaciones por un puñado de monedas de oro.

Sin embargo, está más tranquila que tiempo atrás, ha recuperado el trato casi diario con su hija Isa y no descarta un acercamiento con su hijo, pero desliza que él no es totalmente libre para sacudirse de escándalos, pedir perdón e intentar volver a empezar. Costará, pero no será imposible.