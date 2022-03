Muere la cantante y youtuber Lil Bo Weep a los 22 años

La cantante australiana Lil Bo Weep ha muerto este sábado debido a una larga depresión que padecía, según ha compartido su padre en la red social Facebook. “Hemos perdido, la lucha por la vida de mi hija contra la depresión, el trauma, el trastorno de estrés postraumático y la adicción a las drogas”, rezaba la publicación, acompañada de varias imágenes de la popular youtuber.

El padre de la joven lamentaba en su muro de Facebook que Lil Bo Weep "luchó duramente contra sus demonios, y todos lo hicimos a su lado recogiendo los pedazos rotos una y otra vez, pero no pudo luchar más y la perdimos". No obstante, mostraba su orgullo y añadía que su hija es su “heroína”. “Ahora ya no sufre y el universo ha recuperado a su ángel", continuaba el mensaje.

El comunicado terminaba con un “Siempre en mi corazón. Te quiero mi Winnie”. Así es como se llamaba realmente la joven youtuber y rapera que contaba con más de 120.000 seguidores en red social de los vídeos.

En cuanto a su propia música, comenzó a crearla en 2015 y las compartía a través de SoundCloud. Siete años después la también creadora de contenido contaba con más de 230.000 oyentes mensuales en Spotify, y un total de 12 millones de reproducciones en su tema 'Not Ok But It's Ok' en YouTube.

Según algunos medios la joven australiana había reconocido hace poco que durante su adolescencia pasó por un trastorno de la conducta alimentaria y esto le provocó un aborto recientemente. La cantante admitía que por haber “maltratado” su cuerpo ahora no podía tener hijos.

Muchos de sus seguidores han lamentado su pérdida en las redes sociales, en las que han mostrado el gusto que sentían por su música y lo mucho que se identificaban con las letras de la australiana.