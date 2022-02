La cara buena de los virus

En los últimos meses nos hemos visto forzados a sacarnos un máster improvisado en virología e inmunología. Sin embargo, nos hemos centrado en un único virus, olvidándonos de todos los demás y, lo que es más importante, de su parte positiva. Sí, algunos virus pueden producir enfermedades; a nosotros, a nuestras mascotas, incluso a nuestros cultivos. Estos son los que podríamos calificar como ‘virus malos’. Pero no debemos considerar como malos a todos los virus. De hecho, algunos incluso pueden resultar de gran utilidad para el tratamiento de algunas enfermedades.

¿Qué es un virus?

Los virus nos traen de cabeza a quienes nos dedicamos a la biología, ya que no terminamos de tener claro algo tan aparentemente sencillo como si están vivos o no. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué hace que un ser vivo tenga la consideración de ‘vivo’? Los científicos y los filósofos, sí. No es una pregunta que sea fácil responder.

Lo que tenemos totalmente claro es que los virus son parásitos intracelulares obligados. Son tan sencillos que no tienen maquinaria para hacer nada por sí solos, lo que en términos científicos se denomina ‘ser metabólicamente inactivo’. Nada de nada. Como no dispone de maquinaria propia, tiene que tomarla prestada de una célula más avanzada. Esta célula podrá ser animal, vegetal, una bacteria… Al entrar en su interior, tomará el control de sus herramientas para crear nuevas copias de sí mismo, es decir, se va a reproducir al estilo vírico (este proceso se llama ‘replicarse’). Por tanto, un virus por sí solo no puede hacer nada, así que se podría decir que no está vivo hasta que no parasita a una célula.

Esta es solo una pequeña muestra de lo complejos que nos resultan a los científicos los virus, a pesar de que parezcan ser mucho más sencillos que una tomatera, un atún o un ser humano.

Cada tipo de virus puede parasitar a una clase concreta de célula, aquella a la que puede reconocer como habitable. El reconocimiento virus-célula dependerá de las proteínas que tenga esa célula en su cara exterior, que serán la pareja de las que el virus, a su vez, posea en su parte externa. Por tanto, un virus capaz de infectar a una célula humana no podrá infectar a una célula vegetal. Es más, dado que no todas las células humanas son iguales, un virus que reconozca a las células del pulmón lo tendrá muy difícil para parasitar una célula del intestino, por ejemplo.

Los virus son, por lo tanto, parásitos intracelulares obligados y, además, selectivos.

Adenovirus oncolíticos, dentro de una célula de tumor difuso de tronco, vistos al microscopio electrónico. Imagen cedida por el Laboratorio de Terapias Avanzadas de Tumores Infantiles de la Clínica Universidad de Navarra

Virus contra el cáncer

Podemos aprovechar esta selectividad en nuestro beneficio para resolver un grave problema médico que se debe, precisamente, a una falta de selectividad: la de los fármacos antitumorales.

La quimioterapia consiste en matar células tumorales utilizando para ello fármacos. No obstante, los mecanismos de acción de estos fármacos son, en la mayoría de los casos, poco selectivos. Lo que ocurre es que les cuesta distinguir a las células tumorales de las sanas, matando a las dos por igual. Esta es la causa de los efectos secundarios que, por desgracia, suelen padecer muchos pacientes que están pasando por un ciclo de quimioterapia.

Gracias a los avances en biología del cáncer, se sabe que algunas células tumorales poseen en su exterior algunas proteínas que no tienen las células sanas que las rodean. Valiéndonos de la ingeniería genética, podemos diseñar virus que reconozcan esas proteínas de las células tumorales y, así, conseguir que las infecten solo a ellas. Son los llamados virus oncolíticos.

Los virus oncolíticos se comportan como cualquier otro virus, infectando las células que pueden reconocer y creando nuevas copias de sí mismos en su interior. Cuando la replicación termina, los nuevos virus salen de la célula atravesando su membrana y produciendo su muerte por un proceso llamado lisis. Lisis de las células tumorales: onco-lisis. De ahí que se denominen virus oncolíticos. Todos estos nuevos virus recién liberados infectarán a otras células tumorales cercanas, repitiendo el ciclo una vez, otra, otra…

Finalmente, el tamaño del tumor se reducirá, ayudando a controlar la enfermedad.

Dos por uno

El uso de virus oncolíticos tiene, además, otra ventaja: la reactivación de la respuesta inmune contra el tumor. Aunque nuestro sistema inmunológico cuenta con métodos para eliminar a las células tumorales, estas pueden desarrollar estrategias de escape y volverse invisibles. Nuestro cuerpo queda entonces ciego a la presencia del tumor. Es aquí cuando entra en juego la ayuda exterior, que suele venir en forma de cirugía, fármacos o virus, como en el caso que nos ocupa.

Estos últimos, los virus, tienen una ventaja de la que carecen los demás tratamientos, porque no solo destruyen de manera activa las células tumorales, sino que, además, pueden quitarles la venda de los ojos a nuestras defensas. Lo que ocurre es que el sistema inmunitario reconocerá a las células tumorales no como tales, sino como células infectadas por un virus, algo que sabe que puede hacernos daño y que debe eliminar.

Las células tumorales caerán, por lo tanto, por la acción directa e indirecta del virus oncolítico. Dos al precio de uno.

Esta particular forma de inmunoterapia se suele utilizar conjuntamente con técnicas tradicionales como la extirpación quirúrgica, la quimioterapia o la radioterapia para garantizar el éxito del tratamiento.

Los virus como vehículo: terapia génica vs enfermedades genéticas

Las enfermedades genéticas son aquellas causadas por el mal funcionamiento de uno o más genes debido a mutaciones. Algunas de estas enfermedades cuentan con un tratamiento para aliviar sus síntomas. La hipercolesterolemia familiar sería un buen ejemplo de esta clase de trastorno. Esta enfermedad congénita se debe a la incapacidad de producir la proteína responsable de retirar del torrente sanguíneo a las lipoproteínas de baja densidad, las partículas LDL, de modo que se acumulan y estrechan el diámetro de las arterias. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad crónica, ya que no se puede eliminar, aunque hay estrategias farmacológicas para reducir sus impactos negativos en el organismo. No obstante, existen otras enfermedades genéticas mucho más graves y que incluso pueden provocar la muerte del paciente a edades tempranas. Enfermedades que, a día de hoy, son incurables.

La terapia génica busca sustituir el gen dañado por uno funcional. Así dicho parece sencillo, pero es un procedimiento altamente complicado y con muchos inconvenientes, la mayoría de ellos relacionados con la entrada del material genético en la célula. Aquí entran los virus en juego de nuevo.

Los virus son estructuras muy sencillas desde un punto de vista biológico: un par de genes, dos o tres proteínas y una membrana que lo envuelve todo. Si cambiamos sus genes propios por el que queremos introducir en la célula humana, contamos con un vehículo perfecto para la terapia génica. Su capacidad infectiva hará el resto. Solucionados de golpe todos los problemas derivados de la entrada del material genético en la célula.

Uno de los casos de éxito más recientes se produjo en un ensayo clínico realizado conjuntamente por centros de investigación españoles, alemanes, franceses y estadounidenses. En este ensayo se logró, utilizando virus como vehículo, corregir el defecto genético de la anemia de Fanconi, una enfermedad que se relaciona con anomalías congénitas y predisposición a padecer cáncer. Dado que, actualmente, el principal tratamiento para esta enfermedad es el trasplante de médula ósea y no todos los pacientes cuentan con un donante adecuado, estos resultados podrían abrir la puerta a un futuro en el que los pacientes de anemia de Fanconi logren superar su enfermedad.

Eso sí, a día de hoy la terapia génica continúa siendo una aproximación experimental y no una opción real para la gran mayoría de pacientes. La idea de la que parte es muy interesante, pero todavía debe enfrentarse a algunos obstáculos antes de poder ser utilizada de forma habitual en la práctica clínica. Sin embargo, esto no deja de ser otro buen ejemplo del potencial positivo que tienen los virus en terapia humana.

Más información Terapia génica: buscando una cura para las enfermedades raras

Virus bacteriófagos: a la caza de bacterias multirresistentes

Los virus bacteriófagos son virus capaces de infectar selectivamente a células bacterianas. Desde el punto de vista de una bacteria, se les puede considerar ‘virus malos’, pero para nosotros, los humanos, pueden suponer una ayuda increíble para enfrentarnos a un grave problema que nos acecha desde hace años: la aparición de bacterias resistentes a la gran mayoría de antibióticos de los que disponemos. Si el SARS-CoV-2, un único agente patógeno, nos ha puesto contra las cuerdas por no contar con tratamientos adecuados, ¿qué pasaría si nos enfrentamos a todo un ejército de bacterias que no podemos eliminar porque nuestras herramientas han perdido su eficacia? Los microbiólogos llevan años alertando de esta amenaza y es por eso que el uso de antibióticos está mucho más controlado ahora que hace unos años, para tratar de frenar la aparición de estas bacterias multirresistentes.

Los virus se presentan, de nuevo, como unos prometedores aliados frente a un peligroso enemigo para la salud pública. La Red Española de Bacteriófagos y Elementos Transductores, liderada por Pilar García, investigadora del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (CSIC), trabaja día a día para ahondar en el estudio del potencial de los bacteriófagos en el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias, como por ejemplo las provocadas por Pseudomonas aeruginosa o Mycobacterium abscessus. Debido a su alta selectividad, los bacteriófagos solamente infectan y destruyen a las bacterias patógenas, respetando la integridad de nuestras bacterias beneficiosas de la microbiota, algo que no ocurre con las actuales terapias antibióticas.

Por lo tanto, encasillar a los virus en la categoría de ‘malos’ sería un error. Algunos nos producirán enfermedades, otros ayudarán a curarlas.

Inés Mármol Biotecnóloga y divulgadora

-Ir al suplemento Tercer Milenio

Apúntate y recibe cada semana en tu correo la newsletter de ciencia