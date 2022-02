Belén López: "Lo de Verónica Forqué me removió toda mi vida"

«Ahí viene la 4x4», decía el profesor de música del Centro Andaluz de Teatro cuando veía llegar a Belén López, una alumna todoterreno que igual que estudiaba, cantaba, interpretaba o hacía unas mechas en la peluquería de su madre. Hoy esta sevillana sigue entregada a la multitarea. Lo mismo defiende el papel de la malísima Conchita Calafat en la serie 'White Lines' que se convierte en la gran revelación de los fogones de 'MasterChef Celebrity', donde quedó finalista y se metió al público en el bolsillo. Y lo mismo corta el pelo en el que ahora es su propio salón de belleza en Sevilla («no se me caen los anillos») que arrasa en las redes con la canción 'Mil mujeres', una 'rumbita' perfecta como himno del próximo 8 de marzo donde Belén canta 'Porque soy más de mil mujeres a la vez...'. Y no miente.

Nominada a un Goya en 2014 como actriz revelación por la película '15 años y un día' de Gracia Querejeta, la extrovertida Belén tiene un montón de «hermanos de vida», como ella llama a sus amigos, y ha conseguido reunir en su videoclip a muchos rostros famosos, desde Arkano, que rapea un fragmento de la canción, a Macaco o la actriz Emma Suárez, que aparece bailando por rumbas mientras sale de la ducha envuelta en una toalla. «Trabajamos juntas en la obra teatral 'Deseo', dirigidas por Miguel del Arco. Estuvimos un año con esta función y eso nos unió para toda la vida. Ahora vamos de la mano», explica la sevillana.

El día que llegó al mundo (28 de marzo de 1970) era Sábado de Gloria. Su madre quería llamarla solo Belén, pero su abuelo se empeñó... «Y al final acabaron bautizándome Gloria de Belén. Ahí es nada. Debería habérmelo puesto como nombre artístico», bromea. Una charla con Belén López es un rato de risa asegurada. «Me gusta transmitir alegría», reconoce esta andaluza, a pesar de que a ella la vida no siempre le ha sonreído. Al contrario, sus padres murieron de forma prematura. Por eso el reciente suicidio de Verónica Forqué, su compañera y amiga en 'MasterChef Celebrity', le ha afectado de una manera especial.

«Yo he pasado por esa situación en mi familia y lo de Verónica me removió toda mi vida. Así se fue mi padre. Y poco después mi madre se murió de un derrame cerebral porque, claro, no pudo soportar aquello. Pero al final cuando tocas fondo resurges y yo soy de ver siempre el vaso medio lleno». En aquellos duros momentos, Carmina Barrios, la madre de Paco León, que era compañero de Belén en el Centro Andaluz de Teatro, la acogió como a una hija. «Mi Carmina para mí lo es todo. Y Paco, un hermano. Mis amigos son mi tesoro, pero mi familia también es maravillosa. Mi hermano Chiqui López, pintor y escultor, es el más artista de todos».

El hotel de los abuelos

A Belén le gusta decir que es actriz, «por culpa de Lola Flores». Cuando tenía nueve años, su madre la llevó a un espectáculo de La Faraona «y ya no quise hacer otra cosa que subirme a un escenario». De su madre, Josefina, recuerda también aquellos viajes a Londres y a París. «En Londres por la mañana hacíamos un cursillo de peluquería de Vidal Sassoon y por las tardes me llevaba a ver todos los musicales». Creció rodeada de rulos y bigudíes, pero también en un trajín de maletas, porque sus abuelos eran los propietarios del sevillano Hotel Madrid, donde a menudo se alojaban compañías teatrales. Belén recuerda en especial a Nuria Espert con la que años más tarde acabaría charlando en un camerino... «Le dije de quién era nieta y me contó muchas anécdotas de mi abuelo, que era un hombre muy pintoresco».

La actriz lleva muchos años unida al guitarrista Añil Fernández, que ha tocado con los mejores músicos de flamenco y es amigo personal de Rosario y los Carmona. Juntos componen las canciones que ella interpreta. «Soy muy flamenca, por eso vivir con él para mí no es nada difícil. Al contrario, Añil me ha dado la paz y la tranquilidad que yo no tengo, porque él es un hombre zen. Todos lo respetan m ucho porque su reflexión siempre viene desde la calma». La pareja tiene una perra llamada Gloria, gatos, peces... «El capítulo de los hijos me lo salté -admite Belén-. Pero hace muchos años congelé mis óvulos. Así que lo mismo todavía me da la locura».

De momento, en su agenda inmediata se acumulan dos películas por rodar, una en República Dominicana y la otra en Almería. También una nueva canción, que será un homenaje a García Lorca. Y muchos ratos libres para disfrutar de sus otras pasiones, el pádel surf y el baile. «Yo cuando vengo de bailar flamenco -confiesa Belén- siento que soy una diosa».