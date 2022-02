¿Cargas el 'smartphone' varias veces al día? Consejos para cuidar la salud de la batería de tu teléfono

Maximizar la vida útil de la batería de un 'smartphone' es una batalla que la mayoría de personas pierde tarde o temprano, porque llega un momento, sin saber cómo, en el que un teléfono acaba necesitando carga de batería varias veces al día. Sin embargo, nunca hay que darse por vencido antes de tiempo. Existen una serie de 'tips' para maximizar la vida útil de la batería de un móvil y ralentizar su degradación para evitar aquello que acelera su muerte e incentivar aquello que maximiza su vida.

Lo primero que debemos saber es que es contraproducente cargar el móvil al máximo, porque su salud se resiente y la autonomía baja con el tiempo. Lo ideal es mantener la carga entre un 20% y un 80%. No dejar que cargue al máximo (salvo alguna vez al mes) y tampoco permitir que el móvil sufra por debajo del 20% de batería. Pero, ¿cómo conseguir controlar que no pase del 80%? Si tienes un IPhone, una de sus novedades es que el sistema operativo ha generado con inteligencia artificial un modo que detiene la carga al 80% y después de estimar la hora a la que te levantas te deja el móvil al 100% para cuando te despiertas y que no se pase del 80% más que al final cuando lo necesitas.

Aunque, no todos disfrutan de un iOS. Así que habrá que tomar nota de otros consejos para mantener una buena salud en la batería de tu 'smartphone'. Un consejo importante es evitar que la batería se sobrecaliente, ya que el calor reduce el rendimiento y acorta la vida útil de la batería. Por eso, si se observa mientras se juega o se hace una videollamada, por ejemplo, que el móvil empieza a calentarse, lo mejor es hacer pausas para que no se sobrecaliente en exceso.

Además, si quieres controlar el porcentaje de tu batería y necesitas cargarlo para no forzar la salud de esta (porque te has pasado jugando) y estás fuera de casa con menos de un 20%, siempre puedes llevar a mano una batería portátil con la que salir del paso. Por ejemplo, desde Heraldo Shopping te recomendamos este modelo disponible en Amazon, uno de los más vendidos y económicos.

Carga rápida en cualquier dispositivo. Amazon

Cargadores originales

Otro consejo que no debemos olvidar es que, siempre que se pueda, se deberán usar los cargadores originales de un 'smartphone' y su marca, ya que estos son precisos en el voltaje y la intensidad que el móvil necesita. Si utilizamos otro con las características de otro móvil u otra marca puede ser dañino para la salud de nuestro móvil. Lo mismo si utilizamos uno barato de dudosa calidad. Por eso, si se te estropea el cargador o lo pierdes, tranquilo, siempre puedes hacerte con uno del modelo que necesitas, con el voltaje apropiado para tu móvil, en el amplio catálogo, por ejemplo, del gigante de las ventas 'online'.

Para comprar el necesario solo tienes que mirar bien el voltaje y la intensidad del cargador original o el que soporta el móvil. Tranquilo, aparecerá en las instrucciones del móvil (en internet si has perdido la caja) o en el cargador con la letra V para los voltios del voltaje.

