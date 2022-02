Ana Rosa Quintana reaparece en la recta final de la quimio: "Me lo tomo como un trabajo"

La presentadora de Telecinco Ana Rosa Quintana ha reaparecido en las redes sociales después de permanecer ausente varias semanas debido al tratamiento intenso al que se está sometiendo en su lucha contra el cáncer de mama que le fue detectado hace unos meses.

En aparente buen estado de salud, la periodista de Mediaset quiso compartir con sus seguidores una fotografía suya acompañada de un texto en el da "novedades positivas y esperanzadoras" sobre su lucha contra este tumor.

"Ya estoy en la recta final de la quimio", ha asegurado en sus redes sociales tras permanecer varias semanas apartada de las pantallas. Ana Rosa Quintana anunciaba el pasado 2 de noviembre de 2021 que había sido diagnosticada de un carcinoma en una mama.

En la fotografía que compartió este martes en las redes sociales, Ana Rosa aparece sentada en una butaca blanca, con un libro en sus manos y vestida con un estampado de leopardo. En el texto, la presentadora justificaba así su regreso a las redes dando cuenta de los mensajes que ha recibido por parte de sus fans. "Hace mucho que no publico nada. Me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado", afirma.

Más información El Parlamento insta a RTVE a incrementar el número de mujeres en puestos directivos para que no bajen del 40%

Además, la presentadora dijo encontrarse "muy bien", ya en la "recta final" de la quimio, un tratamiento que afronta -dijo- como si fuera un trabajo.

"Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", concluye en su publicación.