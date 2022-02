Fernando León de Aranoa: un gran cineasta, reconocido por sus colegas

Mientras a Almodóvar se le siguen resistiendo los Goya, convencido el más internacional de nuestros cineastas de que sus colegas no le quieren y de que el público español, es un suponer, no le entiende, Fernando León de Aranoa comprueba, película tras película, que sus compañeros no solo le miman, también reconocen su talento y su trabajo, y que los espectadores patrios disfrutan mucho con sus historias.

Repasando la lista de premios que el gran triunfador de los últimos Goya ha recibido desde hace veintiséis años, la suma es impresionante y, en general, está relacionada con la dirección y con el guión. Desde la estupenda familia imaginaria que construyó en 1996 en ‘Familia’, con la que ganó su primer Goya -a la dirección novel- hasta los más que justificados premios que se llevó en la noche del sábado en Valencia. Entre una y otra, muchos otros ‘goyas’ y grandes filmes, unos mejores que otros, más acertados o no, pero todos dejando huella. Como ‘Los lunes al sol’, que sigue tan viva y actual como cuando se estrenó, hace veinte años.

Por mi parte, nada hay que objetar, todo lo contrario, al hecho de que la estupenda ‘El buen patrón’ haya ganado los premios más importantes, los destinados a película, director, guión… y al mejor actor, un Javier Bardem espléndido en su madurez y con una interpretación sobresaliente. Queda claro que, a mi, ‘El buen patrón’ me gustó mucho. Reúne calidad, mucho buen cine y disfrute, que de eso no vamos sobrados. Sí diré que lo he sentido por ‘Maixabel’, la otra gran película española de 2021, que, con una competidora menos fuerte, lo hubiera tenido más fácil.