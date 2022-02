Muere Destinee LaShaee, concursante de 'Mi vida con 300 kilos', tras perder 226

La concursante del programa de telerrealidad, ‘Mi vida con 300 kilos’, Destinee LaShaee, ha muerto a los 30 años, sin conocerse hasta el momento sus causas. La mala noticia la daba su hermano, Wayne Compton, el pasado miércoles a través de la red social Facebook.

En la publicación de Compton, que ha hecho saltar las alarmas del fallecimiento de la concursante, lamenta la muerte repentina de su hermana y siente que esta se haya sentido sola: "No, no, no, lo siento hermana, te acepto por lo que eres, acepto cada defecto que viene contigo, siento que te sientas sola, siento que sientas que no tienes a nadie más a quien recurrir, siento que sientas que no tienes otra opción",

El hermano, añadía como muestra de su desesperación: "Ojalá el destino no hubiera querido esto, Señor ¿por qué sigues quitándome a mis hermanos?, ¿cuánto puedo aguantar?" en referencia a otra hermana que también perdió la vida tiempo atrás.

Destinee LaShaee apareció en el programa emitido en España en 2019 por la cadena televisiva DKISS en la séptima temporada, como la primera concursante transexual del formato, en el que el Doctor Now ayuda a los protagonistas a bajar de peso de una forma saludable, y también quirúrgica.

La concursante empezó el programa pesando 303 kilos y una depresión que calmaba a través de la comida. Al final del programa había perdido 103 kilos, ayudada en parte por una cirugía de manga gástrica.

No obstante, acabó perdiendo más de doscientos kilos gracias al estilo de vida saludable que mantuvo y compartía en sus redes sociales para inspirar y motivar a muchas personas.

Los problemas económicos de la familia han provocado la puesta en marcha de una campaña de crowfunding para poder costear el funeral y el traslado del cuerpo a su ciudad natal de la recién fallecida.

Sin embargo, LaShaee no ha sido la única concursante de ‘Mi vida con 300 kilos’ fallecida. En agosto del pasado año se conocía la muerte de Gina Marie Krasely, por una enfermedad que arrastraba por su obesidad, así como la de Lisa Fleming, también participante del programa americano, que fallecía en 2018. Un mes antes, James L.B. Bonner, de 30 años, perdía la vida tras su participación en el reality.