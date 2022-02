Estás de suerte: las suculentas y los cactus son las plantas de moda en 2022 y no necesitan muchos cuidados

Existen las personas que pueden tener multitud de variedades de plantas en todas las estancias de su casa y mantenerlas vivas, sanas y bonitas durante todo el año. Y, por otro lado, aquellas personas que no consiguen mantener viva ni una variedad más de un mes. Si tu caso es el segundo, tranquilo, es más común de lo que crees. Por eso, las variedades de plantas más resistentes como las suculentas o los cactus son ideales para gente despistada (o con una extraña fijación a dejar morir plantas sin querer) y, además, este 2022 están muy de moda.

Así es, las suculentas y los cactus se han convertido en una tendencia este año para decorar el interior de las viviendas. Así que, por suerte, por fin podrás fardar de plantas en el interior de tu casa. Y es que, las suculentas o crasas son pequeñas plantas que se caracterizan por tener unas hojas muy gruesas en las cuales se almacena agua, por tanto, el cuidado que necesitan es mucho menor que otras especies y, seguro, que no se te mueren. Además, en el interior, no solo decoran, sino que resisten muy bien con poca luz.

No solo son fáciles de cuidar, resistentes y decorativas, sino que también son una gran opción de compra, porque son plantas muy asequibles, no necesitas un gran desembolso de dinero para adquirir estas plantas. Además, aunque tengas en la mente un tipo de planta, existen muchas diferentes que igual no habías visto y te cautivan para decorar tu casa. Por ejemplo, una de las más vendidas en Amazon es esta planta en forma de corazón que ahora cuesta ¡menos de 9 euros!

Ideal para el día de los enamorados. Amazon

O si prefieres comenzar con algo más de variedad y plantas más pequeñas, en Amazon también tienes disponible un ‘pack’ de suculentas tradicional, 10 unidades en macetas independientes (entre las que también hay cactus) por menos de 14 euros.

Variedad de cactus y suculentas a muy buen precio. Amazon

Por último, si lo que quieres es sorprender a tus invitados o a tu familia, por 10 euros puedes aparecer con esta maravilla roja en casa. Juzga tu mismo:

Sorprende a tus invitados este 2022. Amazon

