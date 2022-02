Piden a la RAE que incluya la palabra 'edadismo' en el diccionario

La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) ha reclamado a la Real Academia de la Lengua (RAE) que incluya la palabra 'edadismo' en la próxima actualización del diccionario, con el fin de ayudar a reconocer "este problema" que afecta a "millones" de personas mayores en el mundo hispanohablante.

Lo ha hecho a través de una carta que la presidenta de la UDP, Inmaculada Ruiz, ha enviado a la RAE en la que indica que si una realidad no tiene nombre "es como si no existiera y, por tanto, no se puede conocer".

La UDP recuerda que la ONU ha calificado esta discriminación como una "sigilosa pero devastadora desgracia para la sociedad”, en un informe del pasado mes de marzo, bautizándola como 'edadismo': "Forma de pensar, sentir y actuar con respecto a los demás o a nosotros mismos por razón de la edad".

Ruiz incide en que las decisiones de los mayores no son tenidas en cuenta, "son excluidas o se enfrentan a restricciones o límites a la hora de ejercer sus derechos o de acceder a bienes y servicios".